Les bruits des volcans pourraient prédire une éruption

Cherchant à obtenir une certaine prévisibilité de l’activité volcanique dans les structures terrestres actives, les chercheurs ont développé un outil qui utilise les ondes sonores de l’activité volcanique pour comprendre et prédire le comportement de ce phénomène.

Le principal moteur de la recherche, le Dr. Leighton Watson a déclaré que « le mouvement du magma dans certains volcans produit des sons similaires aux instruments de musique ». Cependant, tous les sons ne peuvent pas être entendus par les humains, car « la grande majorité se situe en dessous de la gamme de fréquences la plus basse de l’audition humaine », a déclaré le chercheur.

Lire la suite:

éruption de volcans

Afin de capter ces ondes sonores et de comprendre le comportement du phénomène, il a fallu implanter des microphones spécialisés. Ainsi, Watson affirme que les explosions au sommet de la colonne de magma émettent des ondes sonores, qui sont réfléchies par le haut du cratère, ce même processus se produit avec un trombone, mais à une échelle beaucoup plus grande. Puis, à mesure que le magma monte, la hauteur du son augmente.

A partir du changement de tonalité, le chercheur dit qu’il est possible de « suivre le mouvement du magma à l’intérieur du cratère ». Sur la base de ces données, quiconque utilise l’outil pourra donner plusieurs heures d’avance sur une éruption. « Cela ferait une différence significative pour ceux qui vivent à proximité ou visitent des volcans actifs », a déclaré Watson.

Dans cette étude menée par l’Université de Cantorbéry, avec l’Institut national italien de géophysique et de volcanologie et l’Université d’État de Boise, les mélodies volcaniques de l’Etna en Sicile, en Italie, ont été étudiées. Là, il y a un volcan actif où les éruptions se produisent fréquemment, éjectant de la lave à plus d’un kilomètre au-dessus du sommet. De plus, ce travail s’appuie également sur des études antérieures du Dr. Watson sur Villarrica, Chili, et Cotopaxi, Equateur. Maintenant, la prochaine étape de la recherche consistera à adapter le modèle pour le rendre pertinent dans un contexte néo-zélandais.

« Les sciences géologiques et nucléaires (GNS) utilisent déjà des capteurs d’infrasons pour écouter l’activité volcanique, donc je suis intéressé de voir si nous pouvons adapter le modèle pour le rendre applicable à ces systèmes. Je travaille également sur les avalanches de neige en tant que système proxy pour les coulées pyroclastiques et les lahars.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !