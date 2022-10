Les débris de la comète de Halley génèrent une pluie de météorites au cours des prochaines nuits ; savoir voir

Chaque mois d’octobre, la Terre traverse le nuage de débris laissé par la comète Halley lors de ses précédents passages à travers le système solaire interne. Lorsque ces débris atteignent notre atmosphère, les Orionides se produisent, une pluie de météores d’intensité moyenne qui peut être vue de tout le Brésil si les conditions météorologiques le permettent. Le maximum de cette pluie se produit dans la nuit du 21 au 22 octobre, lorsque jusqu’à 20 météores peuvent être observés par heure, selon les conditions météorologiques et le lieu d’observation.

Les Orionides (nom donné aux météores de cette pluie) peuvent être aperçues dès 23h, mais le meilleur moment pour les observer sera de 2h30 jusqu’à l’aube entre le 21 (vendredi) et le 22 (samedi). Dans les nuits avant et après, une activité intéressante des météores Orionides peut également être observée, bien qu’avec moins d’intensité. En moyenne, les fragments d’Orionide frappent la Terre à une vitesse de 67 km/s (241 000 km/h), ce qui génère des météores très rapides et lumineux, certains d’entre eux laissant une traînée ionisée pendant quelques secondes. Bien que peu communs, certains Orionides peuvent être assez lumineux et explosifs.

[ Orionídeos sobre a Mongólia – Créditos: Lu Shupei ]

Orionides cette année

Cette année, la lune décroissante n’interférera pas avec la visualisation des Orionides. La nuit du maximum, il ne devrait se lever que juste avant l’aube, vers 4 heures du matin. Cela devrait éclaircir légèrement le ciel vers l’est, en atténuant uniquement les derniers météores qui apparaissent dans cette partie du ciel.

Même étant une douche à rayonnement dans l’hémisphère céleste nord, Orionidas présente de très bons tarifs pour tout le Brésil. C’est une pluie assez constante et qui ne déçoit guère, atteignant jusqu’à 20 météores par heure dans les régions du Nord et du Nord-Est. Même dans la région sud, il sera toujours possible d’observer jusqu’à 15 météores par heure.

[ Taxa média de meteoros por hora para a Oriónidas em 2022 em condições ideais de observação – Créditos: BRAMON ]

Tous ces taux sont estimés en tenant compte des conditions d’observation idéales, c’est-à-dire une nuit sans nuage dans un endroit éloigné des lumières des grandes villes. Ces lumières sont nocives car elles éblouissent les étoiles et les météores les plus faibles, donc si vous êtes dans une ville, essayez d’éteindre autant de lumières que possible avant de commencer vos observations.

Comment regarder la pluie de météorites

Bien qu’ils ne fassent pas partie des pluies de météores les plus intenses de l’année, Orionids est l’un des meilleurs pour nous, Brésiliens. Elle se produit entre le 2 octobre et le 7 novembre, au moment où la Terre croise la traînée de débris laissée par la comète Halley. Le moment de plus grande intensité se situera dans la nuit du 21 au 22 octobre, lorsque nous traverserons la région la plus dense de ce sentier. Ce soir est sans aucun doute le meilleur moment pour observer la pluie de météores Orionides, en particulier aux dernières heures du matin du 22, lorsque l’activité météoritique sera la plus intense. Cependant, aux premières heures du 21 et du 23, il est également possible d’observer une bonne quantité de météores de cette pluie.

L’observation d’une pluie de météorites est l’une des activités les plus démocratiques de l’astronomie. Il est accessible à tous ceux qui ont une bonne vue et un coin de paradis à contempler. Aucun équipement ou instrument optique n’est requis. Au plus une chaise longue et une bouteille de café. La meilleure chose à faire est de chercher un endroit sombre et confortable, avec une bonne visibilité du ciel et, de préférence, à l’écart des grandes villes. La plupart des météores observés lors d’une averse ont une lueur plus faible et sont facilement éclipsés par la luminosité des centres urbains. Par conséquent, les observer dans un endroit sombre permet à votre vision de s’adapter à la faible luminosité, de devenir plus sensible et permettant l’observation d’un plus grand nombre de météores.

Les meilleurs emplacements sont dans les zones rurales, loin des grands centres. Si vous ne pouvez pas vous rendre dans un tel endroit, recherchez une cour arrière, un jardin, un porche ou tout autre endroit qui vous offre une bonne vue du ciel. De préférence un endroit sombre ou le plus sombre possible.

Tous les météores d’une même douche semblent rayonner à partir du même point du ciel, appelé le radiant. Dans le cas des Orionides, son radiant se situe dans la constellation d’Orion, d’où son nom. Cependant, vous n’avez pas besoin de regarder dans cette direction pour les voir, car des météores se produiront partout dans le ciel.

[ Radiante da Oriónidas – Créditos: BRAMON ]

[ Cometa 1P/Halley fotografado em 1986 por W. Liller ]

Pendant des milliers d’années, la comète de Halley nous a rendu visite et a enchanté nos ancêtres. Il revient tous les 76 ans, trop longtemps pour que l’humain moyen remarque sa régularité. Mais au 18ème siècle, l’astronome Edmond Halley, a trouvé des enregistrements de passages de trois grandes comètes en 1531, 1607 et 1682 et s’est rendu compte qu’il s’agissait en fait du même objet. Halley a calculé son orbite et sa période de 76 ans, prédisant, pour la première fois, la réapparition de la comète pour l’année 1758. Halley n’a pas vécu pour voir sa prédiction confirmée, mais son nom a été immortalisé dans la première comète de l’histoire à être remarquée. comme périodique.

À ce stade, la comète de Halley est loin, à environ 5,3 milliards de kilomètres de la Terre et se rapproche de son aphélie, le point le plus éloigné du Soleil. Il devrait seulement « montrer son visage » ici en l’an 2061. Beaucoup d’entre vous qui lisez cet article aujourd’hui ne l’ont peut-être pas vu dans son dernier passage, et ils ne verront pas non plus son prochain. Alors que Halley passe tout ce temps loin, nous pouvons apprécier la beauté de ses météores. Les Orionides en octobre et les Eta Aquarids en mai sont de petits rappels de leurs passages successifs à travers le système solaire interne sur plusieurs millénaires.

