Les algues pourraient jouer un rôle clé dans l’exploration humaine de Mars

De nombreux facteurs doivent être pris en compte concernant une éventuelle future exploration humaine sur Mars. Contrairement aux équipements robotiques, tels qu’un rover, un drone ou une sonde, un être humain a besoin, pour ne dire que l’essentiel, d’oxygène pour respirer et de nourriture pour manger. Sans parler des effets qu’un voyage aussi long et inhabituel dans l’espace lointain peut avoir sur le corps d’un astronaute.

Ce sont des défis comme ceux-ci que Libby Hausrath, géochimiste de l’Université du Nevada-Las Vegas (UNLV), scientifique de l’équipe de la mission Mars 2020 de la NASA, et la chercheuse postdoctorale Leena Cycil, biologiste spécialisée en écologie microbienne, ont exploré. Et la clé de certaines de ces impasses se trouve, selon eux, dans les algues extrêmophiles.

Ce type d’algue est connu pour sa capacité à prospérer dans des environnements extrêmes tels que les montagnes enneigées de haute altitude ou les lacs hypersalins. Ces plantes consomment du dioxyde de carbone (CO2), qu’elles utilisent pour produire de l’oxygène. Et l’air martien est composé à 98% de CO2, aussi appelé dioxyde de carbone. De plus, les algues sont comestibles et riches en nutriments.

« Si nous allons faire de l’exploration spatiale à long terme avec des gens au lieu de rovers et de sondes, cela nécessitera de développer un système de survie autonome – de la nourriture et de l’air respirable », a déclaré Leena.

(A) Conception de chambre de croissance à basse pression utilisée pour la culture d’algues, (B) Photographie de la configuration pour des expériences de croissance à basse pression à l’aide d’une chambre à vide en aluminium. Crédits : Leena M. Cyclil et al.

Jusqu’à présent, l’équipe a identifié trois espèces d’algues qui atteignent une croissance substantielle dans des conditions extrêmes. Ils ont utilisé une chambre à vide à basse pression pour simuler la pression atmosphérique de Mars et l’ont recouverte d’une plaque de verre trempé pour laisser entrer une quantité de lumière équivalente à la moitié de la quantité de lumière solaire présente sur Terre.

Les trois souches d’algues sont : Dunaliella salinequi se trouve généralement dans le monde entier dans les lacs d’eau salée ; Chloroones brevispinequi existe dans les environnements enneigés, et Chlorelle vulgaireutilisé principalement comme complément protéique et souvent trouvé dans les habitats naturels d’eau douce.

Ses découvertes sur la croissance sous basse pression ont été publiées dans Frontières de la microbiologie, avec une autre publication sur les algues poussant à des niveaux de faible luminosité à venir au début de 2023. L’équipe dirigée par le duo étudie stratégiquement une variable à la fois pour comprendre exactement comment chacune affecte le développement des plantes.

D’après le site Physique, ils isolent certains traits de chaque espèce d’algue pour déterminer quelle combinaison de traits d’algues convient le mieux à Mars. Par exemple, avoir des algues qui poussent à basse pression est potentiellement plus important que de pousser avec un type d’éclairage spécifique, car l’éclairage est plus facile à manipuler que la pression. L’espoir est que les conditions de laboratoire puissent être recréées dans des serres à la surface de la planète rouge.

