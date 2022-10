Un « monde de guimauve » incroyable découvert autour d’une étoile naine rouge

Après l’exoplanète « barbe à papa » et la détection de « nuages ​​cupcake » sur Jupiter, une découverte publiée dans la revue scientifique Le Journal Astronomique apporte une nouveauté au « rayon goodies » de la Voie Lactée. Maintenant, les astronomes disent avoir identifié un monde avec une densité comparable à celle d’un Guimauve en orbite autour d’une étoile naine rouge.

Représentation artistique d’une planète guimauve en orbite autour d’une étoile naine rouge. Image : NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/Spaceengine/M. zamani

Cette découverte est d’une grande importance pour la science, indiquant que des exoplanètes avec d’importantes couches de gaz peuvent être trouvées en orbite étroite autour des petites étoiles naines orageuses. Jusque-là, les astronomes pensaient que ces étoiles pouvaient repousser les géantes gazeuses de leur orbite.

« Les planètes géantes autour d’étoiles naines rouges ont traditionnellement été considérées comme difficiles à former », explique l’astronome planétaire Shubham Kanodia du laboratoire des sciences de la Terre et des Planètes de l’Institut Carnegie, auteur principal de l’étude. « Jusqu’à présent, cela n’a été examiné qu’avec de petits échantillons d’enquêtes Doppler, qui trouvent généralement des planètes géantes plus éloignées de ces étoiles naines rouges. Jusqu’à présent, nous n’avons pas eu un échantillon suffisamment important pour trouver de manière robuste des planètes gazeuses à proximité. »

D’après le site Alerte scientifique, les étoiles naines rouges sont de loin les plus nombreuses de la Voie Lactée. Elles sont très petites, froides et sombres, à tel point qu’aucune ne peut être vue à l’œil nu, même si elles représentent environ 73 % de toutes les étoiles de la galaxie.

Parce qu’ils sont petits, ils brûlent plus lentement et ont des températures extrêmement plus basses que les étoiles comme le Soleil, ce qui indique que leur vie est beaucoup plus longue. Alors que la durée de vie de notre roi des étoiles est d’environ 10 milliards d’années, on estime que les étoiles naines rouges vivent des billions d’années.

Cette longévité, ainsi que l’abondance de telles étoiles, indiquent que la vie extraterrestre, si elle existe, a de fortes chances d’être découverte sur une planète en orbite autour d’une naine rouge.

Il s’avère que les naines rouges peuvent aussi être très hostiles, perturbant l’espace qui les entoure avec de puissantes flammes qui pourraient irradier et stériliser toutes les exoplanètes en orbite proche, anéantissant leurs atmosphères.

Et comme ces étoiles sont très froides, pour qu’une exoplanète ait une température propice à la vie telle que nous la connaissons, il faudrait nécessairement qu’elle se situe dans la plage des rafales de vent stellaires – ce qui est le cas pour TOI-3757b, le « monde marshmellow » découverte par des scientifiques en orbite autour d’une naine rouge dans la constellation de l’Auriga, à environ 580 années-lumière de la Terre.

Cette exoplanète a été détectée grâce au Satellite d’étude d’exoplanètes en transit (TESS), de la NASA, qui fait ses détections en observant les variations de lumière des étoiles provoquées par le passage d’un corps planétaire devant elle.

La taille d’une naine rouge par rapport au Soleil. Image : Nazarii_Neshcherenskyi –

Fondamentalement, en connaissant la luminosité d’une étoile et en analysant la quantité de lumière bloquée, il est possible de déduire la taille de l’exoplanète. Ainsi, les scientifiques ont découvert que TOI-3757b est légèrement plus grand que Jupiter. Pour obtenir la masse, qui est 85 fois celle de la Terre, les chercheurs ont analysé les changements dans la lumière de l’étoile qui ont révélé l’attraction gravitationnelle exercée sur elle par l’exoplanète.

Encore plus petite, Jupiter a environ 318 Terres en masse, avec une densité moyenne de 1,33 gramme par centimètre cube. La densité moyenne du TOI-3757b est de 0,27 gramme par centimètre cube. Cela indique qu’il s’agit d’une exoplanète extrêmement « mignonne » (comme une vraie guimauve). Cette caractéristique laisse les astronomes assez intrigués par le fait qu’il s’est formé si près de son étoile – complétant une orbite tous les 3,43 jours.

Kanodia et son équipe pensent qu’il peut y avoir deux facteurs en jeu.

Premièrement, le fait que les géantes gazeuses se forment avec un noyau rocheux, autour duquel le gaz s’accumule pour former une atmosphère épaisse et étendue. Comme l’étoile hôte de TOI-3757b est pauvre en éléments lourds par rapport aux autres naines rouges à géantes gazeuses, peut-être que le noyau rocheux s’est formé un peu plus lentement, ce qui aurait retardé l’accumulation de gaz et affecté la densité de cette exoplanète.

Deuxièmement, l’orbite semble être légèrement ovale, ce qui indique que sa distance à l’étoile varie. Peut-être qu’à mesure qu’il approche, l’atmosphère se réchauffe et se dilate.

L’équipe espère trouver d’autres mondes de Guimauve pour aider à percer ce mystère et comprendre comment ils se forment et survivent dans des endroits apparemment inadaptés.

