Un nouveau trou noir découvert « pratiquement dans notre arrière-cour »

Un article publié sur le serveur prépresse arxiv.orgdéjà évalué par des pairs et accepté par la revue scientifique Journal astrophysique, décrit la découverte d’un monstrueux trou noir, d’environ 12 fois la masse du Soleil, extrêmement proche de nous. À tel point que l’auteur principal de l’étude, Sukanya Chakrabarti, professeur de physique à l’Université d’Alabama-Huntsville (UAH) aux États-Unis, a déclaré que c’était « à peu près dans notre cour ».

« Il est plus proche du Soleil que n’importe quel autre trou noir connu, à une distance de 1 550 années-lumière », a révélé le scientifique.

L’enregistrement pris le 18 octobre 2022 montre l’emplacement du trou noir supermassif nouvellement découvert. Crédit : Sloan Digital Sky Survey / S. Chakrabart et al.

Comme le souligne le site Web Physiquebien que leur attraction gravitationnelle soit clairement ressentie par les étoiles et les autres objets dans leur environnement, aucune lumière ne peut s’échapper d’un trou noir, de sorte qu’ils ne peuvent pas être observés de la même manière que d’autres corps et régions célestes visibles.

Pour trouver ce nouveau monstre spatial, Sukanya et son équipe ont analysé les données de près de 200 000 étoiles binaires collectées par la mission Gaia de l’Agence spatiale européenne (ESA). « Nous avons recherché des objets avec des compagnons massifs, mais dont la luminosité pourrait être attribuée à une seule étoile visible », dit-elle. « Nous avons donc de bonnes raisons de penser que le compagnon est sombre. »

Selon Sukanya, les mesures spectrographiques de plusieurs télescopes, dont le Localisateur de planète automatisé, en Californie et l’observatoire WM Keck à Hawaï ont participé à l’enquête.

« En analysant les vitesses en ligne de visée de l’étoile visible – et cette étoile visible est similaire à notre propre Soleil – nous pouvons en déduire la masse, la période de rotation et l’excentricité de son orbite », a déclaré le chercheur, dans un Déclaration UAH. . « Ces mesures spectroscopiques ont confirmé les informations du satellite Gaia, indiquant également que ce système binaire est composé d’une étoile visible en orbite autour d’un objet très massif. »

Comment le nouveau trou noir a été analysé

Sukanya explique que l’enquête a dû être faite en analysant les mouvements de l’étoile visible car elle n’interagit pas avec elle. Les trous noirs qui n’interagissent pas avec une étoile lumineuse n’ont généralement pas d’anneau d’accrétion composé de poussière et de matière stellaire qui accompagne normalement les trous noirs qui interagissent, ce qui les rend difficiles à étudier.

« La plupart des trous noirs dans les systèmes binaires sont brillants dans les rayons X en raison d’une certaine interaction, souvent lorsqu’ils dévorent l’étoile », a-t-elle déclaré. « Alors que la matière stellaire tombe dans ce » puits « de potentiel gravitationnel profond, nous pouvons le voir dans les rayons X. »

Ces systèmes en interaction ont tendance à être sur des orbites à courte période, selon Sukanya. « Dans ce cas, nous examinons un énorme trou noir, qui se trouve sur une orbite à longue période de 185 jours. Elle est très éloignée de l’étoile visible et n’avance pas vers elle.

Des estimations simples suggèrent qu’il y a environ un million d’étoiles visibles qui ont des trous noirs massifs comme compagnons dans notre galaxie. « Cependant, il y a cent milliards d’étoiles dans notre galaxie, donc c’est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. La mission Gaia, avec ses mesures incroyablement précises, a facilité le filtrage de notre recherche.

Les scientifiques tentent toujours de comprendre comment se forment les trous noirs non interactifs. « Actuellement, plusieurs voies différentes ont été proposées par les théoriciens, mais les trous noirs sans interaction autour d’étoiles lumineuses constituent un tout nouveau type de population », a déclaré Sukanya. « Il faudra donc probablement un certain temps pour comprendre leur démographie, comment ils se forment et en quoi ces canaux sont différents – ou similaires – de la population plus connue de trous noirs. »

