Un cadavre de calmar géant retrouvé flottant dans l’océan

Un calmar mesurant environ trois mètres de long a été retrouvé flottant en mer, mort, au large de Tenerife, dans les îles Canaries (Espagne). Le cadavre de 200 kg incroyablement préservé a été retrouvé par le photographe et chercheur de la nature Teo Lucas et emmené à l’Institut Français d’océanographie pour des enquêtes.

« La plupart des animaux de recherche proviennent du contenu de l’estomac des cachalots ou sont des spécimens échoués sur le rivage et sont donc en très mauvais état et souvent incomplets », a déclaré Jon Ablett, conservateur principal des mollusques et des céphalopodes au Museum of Natural History de Londres, dans une interview avec le site newsweek.

Ce n’était pas le cas du calmar géant découvert par Lucas. Même ses énormes globes oculaires – les plus grands yeux connus dans le règne animal – étaient toujours en place. La seule partie manquante était la pointe de l’un des tentacules, qui aurait été arrachée par l’animal qui l’a tué.

Dans un message sur Facebook, la Société pour l’étude des cétacés de l’archipel des Canaries (SECAC) a déclaré que le mollusque n’était qu’un juvénile et que les adultes peuvent devenir encore plus gros.

Un calmar géant s’est échoué sur la plage de Golden Mile Beach au Royaume-Uni en 2020. C’est généralement le moyen le plus courant de trouver cet animal, ou à l’intérieur de l’estomac des cachalots. Flotter dans l’océan, comme cela s’est produit à Tenerife, est extrêmement rare. Crédit : Adèle Grosse Museums © Iziko Afrique du Sud.

« On pense que le calmar géant scientifiquement nommé Architeuthis dux atteindre jusqu’à 12 mètres de longueur au stade mature », a déclaré Ablett. « Et le calmar colossal Mesonychoteuthis hamiltoni peut atteindre une taille encore plus grande en termes de masse et peut-être aussi de longueur, bien que personne n’ait jamais trouvé de spécimen pleinement mature.

Selon Ablett, une étude de 2013 a estimé que jusqu’à 131 millions de calmars géants sont mangés par les cachalots, leur plus grand prédateur, chaque année.

Le cadavre était si bien conservé qu’il gardait même ses yeux en place. Image: Teo Lucas / Via Société pour l’étude des cétacés dans l’archipel des Canaries (SECAC)

Ce type de calmar peut être trouvé dans tous les océans du monde, bien qu’il soit rarement vu dans les régions polaires ou autour de l’équateur. « On les trouve le plus souvent dans les eaux proches de la Nouvelle-Zélande et du Japon, dans l’Atlantique Nord et dans les eaux autour de l’Afrique du Sud », a déclaré Ablett.

En raison de sa nature insaisissable, notre compréhension de cette espèce est assez limitée. L’analyse du spécimen étonnamment préservé découvert à Tenerife pourrait donc fournir des informations importantes sur la biologie de cette créature.

