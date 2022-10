Rover Curiosity atteint un emplacement stratégique pour enquêter sur Mars

Après avoir traversé un passage étroit bordé de sable, le rover Curiosity de la NASA est récemment arrivé dans la soi-disant «unité de roulement de sulfate», une région longtemps recherchée du mont Sharp sur Mars remplie de minéraux salés. .

Le 14 août, le rover Curiosity de la NASA a utilisé son instrument Mastcam pour capturer le panorama au-dessus alors qu’il se dirigeait vers le centre de cette scène, une zone qui forme l’étroit col de Paraitepuy. Crédits : NASA/JPL-Caltech/MSSS

Selon une déclaration de l’agence, les scientifiques supposent qu’il y a des milliards d’années, ces minéraux ont été laissés par les ruisseaux et les étangs lorsque l’eau s’est asséchée. Si cette hypothèse est correcte, ils pourraient offrir des indices sur comment et pourquoi la planète rouge est passée d’un climat plus semblable à celui de la Terre à la friche gelée qu’elle est aujourd’hui.

L’équipe responsable de Curiosity savait déjà que les minéraux existaient à cet endroit particulier car la région était vue d’en haut par le Mars Reconnaissance Orbiter (MRO)un satellite de la NASA qui enquête sur notre voisin depuis 2005. D’en haut, le vaisseau spatial a détecté la matière des années avant l’arrivée du rover sur la planète, c’est pourquoi les scientifiques étaient impatients qu’il puisse tout voir de près.

Un autre record réalisé par le rover Curiosity avec son Mastcam lors de son voyage vers un point stratégique regorgeant de minéraux salés. Dans le panorama ci-dessus, capturé le 23 août, vous pouvez voir une colline nommée « Bolívar » et quelques crêtes de sable adjacentes. Crédits : NASA/JPL-Caltech/MSSS

Et ce n’était pas facile. Pour vous donner une idée, la mission Curiosity vient de terminer 10 ans sur Mars, et ce n’est que maintenant que l’explorateur robotique a enfin réussi à atteindre cette destination convoitée.

À son arrivée, le rover a découvert un large éventail de types de roches et de signes de présence d’eau ancienne, y compris des nodules texturés « éclatés » et des minéraux tels que le sulfate de magnésium (sel d’Epsom), le sulfate de calcium (y compris le gypse) et le chlorure de sodium (sel de table commun). ).

Une roche appelée « Canaima » a été sélectionnée pour être le 36e échantillon de forage de la mission – et le choix n’a pas été une tâche facile. Selon le communiqué de la NASA, en plus des critères scientifiques, l’équipe devait tenir compte de la Matériel de Curiosité.

Image du 36e forage réussi du rover Curiosity sur le mont Sharp dans une roche appelée « Canaima », prise le 3 octobre. Crédits : NASA/JPL-Caltech/MSSS

Il dispose d’une perceuse à percussion rotative à l’extrémité de son bras de deux mètres, qui sert à forer des échantillons de roche pour analyse. Des freins usés sur le bras robotique ont récemment conduit l’équipe à conclure que certaines roches plus dures peuvent nécessiter beaucoup plus de « martelage » pour être creusées en toute sécurité.

« Comme nous le faisons avant d’utiliser chaque mèche, nous nettoyons la poussière, puis nous poussons la surface supérieure de Canaima avec la mèche. L’absence d’éraflures ou d’indentations indiquait qu’il pourrait être difficile de percer », a déclaré Kathya Zamora-Garcia, chef de projet de la mission Curiosity, du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA. « Nous avons fait une pause pour déterminer si cela posait un risque pour notre équipement. Avec le nouvel algorithme de forage, créé pour minimiser l’utilisation de la percussion, nous nous sommes sentis à l’aise de prélever un échantillon de Canaima.

Des précautions doivent être prises, car si des rochers pointus et pointus peuvent endommager les roues du rover, le sable peut être tout aussi dangereux, provoquant potentiellement son blocage si les roues perdent leur adhérence.

Lire la suite:

Collection de 36 exercices de collecte d’échantillons effectués sur Mars par le rover Curiosity. Crédits : NASA/JPL-Caltech/MSSS

Bien que scientifiquement intéressant, le terrain plus rocheux du mont Sharp rend plus difficile la recherche d’un endroit où les six roues de Curiosity sont sur un sol stable. Et si le rover n’est pas stable, les ingénieurs courent le risque de ne pas contrôler le bras robotique s’il heurte des rochers déchiquetés. « Plus les résultats scientifiques sont intéressants, plus Mars semble nous offrir d’obstacles », a déclaré Elena Amador-French, coordinatrice des opérations scientifiques de la mission, qui gère la collaboration entre les équipes scientifiques et d’ingénierie.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !