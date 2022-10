Si la Terre était une exoplanète, comment les extraterrestres y trouveraient-ils la vie ?

Dans une nouvelle étude, les scientifiques se sont placés dans la position opposée dans la recherche de vie extraterrestre sur les exoplanètes. Et si des êtres extraterrestres cherchaient la vie sur Terre, comment chercheraient-ils ? Comment la Terre apparaîtrait-elle ? Et quels signes d’habitabilité rechercheraient-ils ?

Heureusement, ce type d’expérience est scientifiquement instructif, car il permet d’extrapoler les résultats de la recherche de planètes semblables à la Terre. Comme l’ont observé les chercheurs, trouver des preuves de la vie sur Terre dépend de certains facteurs dans l’observation des « astronomes extraterrestres ».

Les exoplanètes candidates à la vie ne manquent pas. Cependant, les chercheurs ont encore un long chemin à parcourir avant de décider si la vie est possible ou non sur une planète donnée. Cette nouvelle recherche, qui en est encore au stade de la préimpression, remonte aux années 1970, lorsque des engins spatiaux ont visité les planètes du système solaire lors de missions spatiales.

En mesurant les rayons ultraviolets (UV) et infrarouges, les scientifiques ont beaucoup appris sur les propriétés des atmosphères planétaires, des surfaces et de l’équilibre énergétique général. Aujourd’hui, l’application de ces connaissances dans les exoplanètes n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît, après tout, il existe de nombreuses planètes en dehors du système solaire qui se trouvent dans d’éventuelles zones habitables d’étoiles.

Pour cela, les chercheurs s’appuient sur la technologie et des outils puissants pour effectuer des recherches et obtenir des données. Avec l’étude de la Terre et de la manière dont les chercheurs extraterrestres pourraient y rechercher l’habitabilité, certaines questions peuvent trouver des réponses et diriger le regard des astronomes terrestres vers ces exoplanètes.

Variabilité des émissions thermiques des planètes

L’une des preuves observées concerne les changements de température de la Terre au cours des saisons. Ils ont un impact significatif sur les spectres d’émission thermique de la Terre, et la force des caractéristiques spectrales des bio-indicateurs tels que N₂O, CH₄, O₃ et CO₂ dépend fortement de la station et de la géométrie d’observation.

Selon le document, il est difficile de tracer un modèle de température, car « il existe une variabilité saisonnière importante dans le spectre des émissions thermiques de la Terre, et la force des caractéristiques d’absorption de la biosignature dépend fortement de la saison et de la géométrie de visualisation ».

La variabilité des lectures était beaucoup plus grande au fil du temps au-dessus des masses terrestres qu’au-dessus des océans. La vue équatoriale africaine et la vue du pôle Nord étaient centrées sur les masses terrestres et montraient la plus grande variabilité.

Le résultat global de ces recherches est qu’une planète vivante et dynamique comme la Terre ne peut être caractérisée par un seul spectre d’émissions thermiques. Il se passe beaucoup de choses qui ne peuvent être quantifiées. De plus, cette étude n’a même pas approfondi les nuages ​​et leurs effets. Par conséquent, ce n’est qu’un facteur parmi d’autres extrêmement complexes qui peuvent – et doivent – être explorés et corrélés par les chercheurs dans leurs examens.

Le télescope spatial James Webb a l’intention d’étudier les spectres de certaines exoplanètes, il est donc essentiel de se pencher sur ces études pour mieux comprendre ce qui attend la société dans un avenir peut-être pas si lointain.

