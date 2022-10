Pourquoi les bras du Tyrannosaurus Rex étaient-ils si petits et courts ?

Le Tyrannosaurus Rex était un chasseur féroce avec la morsure la plus forte de tous les animaux qui aient jamais parcouru la Terre. La bête a parcouru le désert du Crétacé supérieur il y a plus de 66 millions d’années, à la recherche d’un Triceratops ou d’un Edmontosaurus à mâcher.

La seule chose non menaçante à propos du Tyran Lizard King était ses petits bras. Le T-Rex n’était pas le seul dinosaure à avoir des armes légères par rapport au reste de son corps.

Beaucoup de leurs cousins ​​théropodes – un groupe de dinosaures bipèdes, principalement carnivores – partageaient ce trait. Mais pourquoi de nombreux théropodes ont-ils développé des bras aussi trapus ? Les scientifiques ont proposé quelques explications possibles.

Une étude de 2021 publiée dans la revue Acta Paleontologica Polonica a suggéré que les théropodes broyeurs d’os comme le T-Rex ont développé des armes légères afin qu’ils ne se mordent pas les bras lorsqu’ils se nourrissaient.

Des preuves paléontologiques suggèrent que ces animaux dévoraient leur proie en meute, alors peut-être ont-ils fait évoluer les petits membres pour éviter une déchirure accidentelle du bras lorsqu’une foule de théropodes est descendue sur un Triceratops, a proposé l’auteur de l’étude.

Pour le moment, cependant, ce n’est qu’une hypothèse. « C’est une bonne histoire », a déclaré John Hutchinson, biologiste au Royal Veterinary College de l’Université de Londres, en Angleterre, qui n’a pas participé à l’étude. « Mais je pense qu’en fin de compte, nous ne savons vraiment pas. »

Hutchinson, qui étudie la biomécanique du mouvement chez les grands animaux terrestres – vivants et disparus – voit différemment l’évolution des membres antérieurs des dinosaures : dans l’évolution des théropodes, « les bras ne se sont pas vraiment raccourcis, mais les jambes se sont allongées », a-t-il déclaré.

« Au fur et à mesure que les animaux grandissent, les membres antérieurs deviennent plus petits et la tête grossit », a-t-il poursuivi. Les tyrannosaures, en particulier, « ont adapté cette morsure mortelle qui écrase les os à leur tête, donc ils spécialisent vraiment leur tête, puis ils réduisent vraiment leurs membres antérieurs ».

Au fur et à mesure que les tyrannosaures et leurs cousins ​​théropodes développaient des têtes plus grandes et une posture bipède, ils utilisaient moins leurs membres antérieurs. Ils ont commencé à utiliser davantage leur tête pour capturer et tuer des proies. En conséquence, les membres antérieurs n’ont pas grandi autant que le reste de leur corps, selon cette idée.

« Un animal ne peut consacrer qu’une partie de son volume corporel à une chose ou à une autre », a déclaré Hutchinson. « Il ne peut pas être bricoleur. Donc, soit vous avez un corps très généralisé où tout est également spécialisé pour une niche écologique générale, soit vous vous spécialisez vraiment comme le T-Rex, qui était super spécialisé pour être un prédateur.

Les bras du T-Rex étaient trop courts pour l’aider à chasser et à tuer. Ces énormes dinosaures utilisaient une méthode « tirer et frapper » pour abattre leurs proies, dans laquelle le T-Rex mordait « de gros morceaux d’entre eux, tirant en arrière avec son cou fort comme il le faisait », a déclaré Hutchinson.

C’est ainsi que les dragons modernes de Komodo chassent également, a-t-il ajouté. Et leurs grosses pattes arrière auraient aidé à les stabiliser. Il n’y a aucune preuve – actuellement – que leurs armes légères aient aidé de quelque manière que ce soit.

Il est intéressant de supposer que chaque trait d’un animal a une sorte de rôle évolutif pour aider la créature à survivre.

Mais parfois seuls apparaissent (ou disparaissent) des traits qui ne confèrent pas nécessairement un bénéfice évolutif clair. Dans ce cas, cette caractéristique – la longueur des membres antérieurs – n’a pas changé, contrairement aux autres caractéristiques.

D’autres parties du corps du T-Rex ont atteint des tailles colossales pour les aider à survivre dans leur niche écologique. Il n’était peut-être pas nécessaire que les bras grandissent avec le reste du corps du T-Rex, ce qui les rend comiquement petits en comparaison.

Mais ce n’est peut-être pas toute l’histoire non plus, a déclaré Hutchinson. Le T-Rex et d’autres théropodes ont peut-être utilisé leurs bras pour quelque chose, et il faudra beaucoup plus de recherches et de fossiles bien conservés pour savoir quoi.

