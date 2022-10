L’astéroïde qui a anéanti les dinosaures a déclenché un « mégatsunami »

Il y a 66 millions d’années, un astéroïde de près de 14 kilomètres de large est entré en collision avec la Terre, déclenchant une extinction massive qui a anéanti la plupart des dinosaures et les trois quarts des espèces végétales et animales de la planète.

Aujourd’hui, les scientifiques apprennent que le soi-disant astéroïde Chicxulub a également généré des « mégatsunamis » massifs avec des vagues de plus d’un kilomètre de haut.

Une étude, publiée dans AGU Advances, a permis aux experts de reconstituer l’impact de l’astéroïde. De cette façon, il a été possible d’estimer les effets extrêmes de la collision, qui comprenait un tsunami mondial qui a provoqué des inondations autour de la planète.

En plus d’aider à rassembler des détails sur la fin des dinosaures, les chercheurs ont déclaré que les découvertes offrent un aperçu de la géologie de la fin du Crétacé.

« C’était un tsunami mondial. Tout le monde l’a vu », a déclaré Molly Range, scientifique à l’Université du Michigan aux États-Unis et chercheuse correspondante dans l’étude.

L’équipe a découvert qu’après l’impact de l’astéroïde, il y aurait des élévations extrêmes du niveau de l’eau en deux phases : la vague de bord et les vagues de tsunami subséquentes.

« Si vous jetez simplement une pierre dans une flaque d’eau, il y a cette éclaboussure initiale. C’est la vague de jante », a déclaré Range. Ces vagues auraient pu atteindre une hauteur inconcevable de 1,6 km – et c’était avant le début du tsunami, estime l’étude.

« Vous voyez donc un effet de coin avec de l’eau poussée symétriquement (du site d’impact) », a déclaré Range, notant que l’astéroïde Chicxulub a frappé le golfe du Mexique, au nord de ce qui est maintenant la péninsule du Yucatan.

Modélisation de la perturbation de la hauteur de la surface de la mer causée par le tsunami, en mètres, quatre heures après l’impact de l’astéroïde (Image : De Range et al. dans AGU Advances)

« Cela s’est suffisamment calmé et le cratère s’est formé », a déclaré Range. C’est à cette époque que le tsunami a commencé à traverser l’océan à la vitesse d’un jet commercial.

« Les continents semblaient un peu différents », a déclaré Range. « La majeure partie de la côte est de l’Amérique du Nord et la côte nord de l’Afrique voient facilement des vagues de plus de 8 mètres. Il n’y avait pas de terre entre l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud, alors la vague est allée dans le Pacifique.

Range a comparé l’épisode au tsunami de Sumatra de 2004, qui a suivi un tremblement de terre de magnitude 9,2 sur l’échelle de Richter au large de la côte ouest du nord de Sumatra. Plus de 200 000 personnes sont mortes.

Le mégatsunami vieux de 60 millions d’années avait 30 000 fois plus d’énergie que celui de 2004, a déclaré Range.

Pour simuler le mégatsunami, l’équipe de scientifiques a utilisé un hydrocode – un programme informatique en trois dimensions qui modélise le comportement des fluides.

Les programmes d’hydrocodage fonctionnent en décomposant numériquement le système en une série de petits blocs de type Lego, puis en calculant les forces agissant dessus en trois dimensions.

Les chercheurs se sont appuyés sur des recherches antérieures et ont supposé que le météore avait un diamètre de 14 kilomètres et une densité d’environ 2 643 kg/m³, soit environ le poids d’un homme adulte moyen pressé dans un volume de la taille d’un carton de lait. Cela indique que l’astéroïde entier pesait probablement environ 907,1 billions de kilogrammes.

Après que l’hydrocode ait produit une simulation des étapes initiales de l’impact et des dix premières minutes du tsunami, la modélisation a été confiée à une paire de modèles développés par la NOAA pour faire face à la propagation du tsunami à travers les océans mondiaux. Le premier s’appelait MOM6.

« Au départ, nous avons commencé à utiliser le modèle MOM6, un modèle océanique polyvalent, pas seulement tsunami », a déclaré Range. L’équipe a été forcée de faire des hypothèses sur la bathymétrie, ou la forme et la pente du fond marin, ainsi que sur la profondeur de l’océan et la structure du cratère de l’astéroïde.

Ces informations, ainsi que la forme d’onde du tsunami du modèle hydrocode, ont été envoyées à MOM6. En plus de construire un modèle, les chercheurs de l’étude ont examiné les preuves géologiques pour étudier la trajectoire et la puissance du tsunami.

Amplitude maximale de l’onde du tsunami, en centimètres, après l’impact de l’astéroïde il y a 66 millions d’années (Image : De Range et al. in AGU Advances)

Le co-auteur de Range, Ted Moore, a trouvé des preuves de perturbations importantes de la couche de sédiments dans les plateaux océaniques et les côtes à plus de 100 endroits, confirmant les résultats des simulations du modèle de l’étude.

La modélisation a prédit des vitesses de flux de tsunami de 20 centimètres par seconde le long de la plupart des côtes du monde, plus que suffisantes pour perturber et éroder les sédiments.

Les chercheurs ont déclaré que les découvertes géologiques ont ajouté de la confiance à leurs simulations de modèles. À l’avenir, l’équipe espère en savoir plus sur la quantité d’inondations qui ont accompagné le tsunami.

« Nous aimerions regarder l’inondation, que nous n’avons pas seulement fait avec ce travail actuel », a déclaré Range. « Il faut vraiment connaître la bathymétrie et la topographie. »

Via le Washington Post

