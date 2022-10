Les glaciers des Alpes fondent plus vite que jamais, prévient un scientifique

Après l’un des pires étés dans les glaciers, la neige a commencé à tomber dans les Alpes suisses, ce qui était nécessaire.

Neil Entwistle, professeur de sciences fluviales et de résilience climatique à l’Université de Salford, visite la région pour des études depuis 19 ans et, selon lui, n’a jamais vu un été comme 2022, au cours duquel le changement des caractéristiques des glaciers « est impressionnant ». ”.

Entwistle et d’autres glaciologues appellent la perte annuelle de glace, environ 2 % du volume total des glaciers, « extrême ». En 2022, les glaciers suisses ont perdu en moyenne 6,2% de leur glace.

Les nouvelles rafales de neige formeront un bouclier pour protéger et réfléchir 90% du rayonnement solaire dans l’atmosphère et limiter le réchauffement et la fonte des glaces.

Lorsque la neige tombe pendant l’hiver et ne fond pas par la suite pendant l’été, elle augmente la masse d’un glacier. Au cours de quelques années similaires, la gravité prendrait le dessus et les glaciers commenceraient à descendre.

Cependant, au siècle dernier, ce n’était pas tout à fait ce qui s’est passé. Les couches protectrices de glace n’étaient pas assez épaisses pour contenir les températures chaudes de l’été et, en moyenne, les glaciers du monde entier languissent depuis la fin de la petite ère glaciaire du milieu à la fin du 19e siècle.

Sable du désert du Sahara et forte vague de chaleur

En remontant à l’été 2022, à travers les Alpes, l’hiver de l’hiver précédent avait peu de chutes de neige et donc les glaciers n’étaient pas bien isolés contre la prochaine saison de fonte estivale.

Le printemps a été particulièrement rude car les conditions météorologiques atmosphériques naturelles ont transporté la poussière du Sahara vers l’Europe et ont recouvert le paysage alpin.

Parce que la poussière absorbe plus d’énergie solaire que la neige (qui est blanche et donc plus réfléchissante), la neige désormais teintée d’orange a fondu plus rapidement que jamais.

Ensuite, la grande vague de chaleur a battu des records de température à travers l’Europe, certaines parties du Royaume-Uni atteignant 40 ° C pour la première fois. Et les Alpes ne sont pas épargnées.

Par exemple, Zermatt, le célèbre village suisse sans voiture, a enregistré des températures allant jusqu’à 33°C alors qu’il se trouve à 1 620 mètres d’altitude. Les glaciers, en particulier, ont été durement touchés.

En juillet, les Alpes ressemblaient à ce qu’elles étaient en septembre : pas de neige, avec des rivières alimentées par la glace qui coulent à leur apogée, quelque chose d’inhabituel.

La dernière fois que les glaciers ont connu une saison de fonte extrême, c’était en 2003, lorsque, encore une fois, les températures étaient très élevées dans toute l’Europe et qu’une vague de chaleur a tué au moins 30 000 personnes (plus de 14 000 rien qu’en France). Cette année-là, 3,8 % de la glace des glaciers ont fondu dans toute la Suisse.

Cette année, pour la première fois, Zermatt a fermé son ski d’été. Les guides ont cessé de mener des expéditions en haute montagne alors que le pergélisol – le sol gelé qui maintient les roches ensemble – fondait et provoquait des chutes de pierres quasi constantes. Le Mont Blanc était fermé.

50 ans de données collectées

Nous pouvons replacer cela dans un contexte historique grâce en partie aux travaux de l’Alpine Glacier Project, qui a été créé en 1972 et, en collaboration avec l’Université de Salford, où travaille Entwistle, a mené des expéditions scientifiques sur les glaciers près de Zermatt chaque été pendant 50 ans. .

Des dizaines d’étudiants ont aidé à observer les effets du réchauffement climatique en surveillant chimiquement les changements dans l’eau de fonte, en examinant le paysage et en prenant des photos de la même position au fil des ans.

Au cours des cinq décennies du projet, les glaciers du Gorner et du Findel ont respectivement reculé de 1 385 mètres et 1 655 mètres.

En Suisse, ces eaux de fonte glaciaire sont utilisées pour l’énergie hydroélectrique. En effet, l’eau qui tombe sur 93% de la Suisse finit par traverser au moins une centrale électrique avant même de quitter le pays.

Ainsi, une conséquence est que la fonte des glaciers aide à compenser les faibles précipitations en période de sécheresse, remplissant les réservoirs pour fournir aux nations des approvisionnements énergétiques.

Cependant, il est partiellement vrai que tous les glaciers n’ont pas été touchés de la même manière par le retrait catastrophique et la perte de glace de cet été.

L’ampleur de la fonte d’un glacier dépend de l’altitude à laquelle il se trouve, de la pente de la langue du glacier et de la quantité de débris qu’il recouvre. Il peut aussi y avoir des facteurs climatiques localisés.

Cependant, des recherches récemment publiées ont montré que les glaciers autrichiens ont également perdu plus de glace glaciaire en 2022 qu’en 70 ans d’observations, et il est donc assez clair qu’une fonte sévère était la norme en 2022.

« Visiter et voir la géographie des environnements de haute montagne est une expérience à couper le souffle, mais je crains que la fonte continue des glaces et les températures extrêmes observées cette année ne soient pas une anomalie. De nombreux autres glaciers pourraient être entièrement perdus en une génération », a averti Entwistle.

