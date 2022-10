Spacex Cacherait Un Accident Grave à Un Employé De L'entreprise

L’employé de SpaceX, Francisco Cadaba, aurait été victime d’un accident en janvier alors qu’il effectuait une vérification de routine sur l’un des moteurs Raptor de la société Elon Musk. Francisco a été grièvement blessé lorsqu’une valve sous pression a explosé. L’incident a été révélé récemment, mais la société ne l’a pas encore reconnu publiquement.

Selon le rapport du site d’information sémaphore, Francisco Cadaba a travaillé chez SpaceX pendant une dizaine d’années et a subi des blessures à la tête, aux extrémités et au système respiratoire. Il a été sauvé et est resté dans le coma pendant quelques mois. Il s’est récemment réveillé, mais a subi de graves séquelles qui le rendent incapable de communiquer et de survivre sans assistance médicale.

En raison de cette occasion, SpaceX a été condamné à une amende de 18 475 $ pour deux violations de la sécurité par l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Le montant est apparemment insignifiant compte tenu de la gravité des blessures de Cadaba.

Le manque de transparence de SpaceX sur l’affaire est le plus inquiétant. Les anciens employés ont affirmé qu’il n’y avait «aucune annonce au public ou à leurs travailleurs sur le statut de [do Cadaba]”. De plus, ces employés ont dit à Semafor qu’ils craignaient pour la famille de l’employé, car Cabada est maintenant incapable de travailler et de subvenir aux besoins des membres de sa famille, une situation qui durera probablement le reste de sa vie.

Pour l’instant, les membres de la famille de l’employé de SpaceX vivent de fonds obtenus grâce à des dons en ligne effectués par des collègues eux-mêmes sur la page GoFundMe. Environ 51 000 $ ont déjà été amassés.

La philosophie adoptée par SpaceX met la sécurité des employés en danger

Cette affaire est emblématique de la philosophie portée par les entreprises spatiales privées, dont SpaceX, qui négligent parfois la vie et la sécurité de leurs employés. Cette philosophie préconise que plus il y a d’échecs, plus vite vous pouvez apprendre et vous améliorer. Cependant, « casser des choses » et « échouer » dans une entreprise de logiciels n’implique pas de mettre la vie des gens en danger, si elle est adoptée dans une entreprise spatiale privée, cette philosophie peut être considérablement plus dangereuse.

Le responsable de la sécurité du constructeur aérospatial Relativity Space, Preston Wood, a déclaré à Semafor que ces entreprises travaillent avec des substances très dangereuses pour la santé humaine, telles que : les liquides inflammables, la cryogénie, les gaz à haute pression, les gaz inertes – qui peuvent créer des atmosphères déficientes. en oxygène-.

Comme le montrera la tragique blessure au travail de Cadaba, cette approche philosophique abordée par le PDG de SpaceX peut avoir un coût humain qui ne peut être réparé. À ce jour, les enquêtes de l’OSHA et de l’indemnisation des accidents du travail sont en cours.

