Le trou dans la couche d’ozone s’agrandit ; connaître la taille

Apparemment, le trou dans la couche d’ozone est devenu moins problématique ces dernières années, même dans sa troisième année consécutive de croissance au-dessus de l’Antarctique. Les scientifiques affirment que malgré cette augmentation de diamètre – environ 26,4 millions de kilomètres carrés – le trou est toujours sur une tendance générale à la baisse.

Le scientifique en chef du Goddard Space Flight Center de la NASA a déclaré à l’Associated Press que « toutes les données indiquent que [a camada de] l’ozone se répare. Selon les informations de l’agence, le trou dans la couche d’ozone a été observé pour la première fois au début des années 1980 et a atteint son apogée en 2006.

L’ozone, l’élément principal de la couche qui entoure la Terre, est composé de trois atomes d’oxygène et se forme dans la stratosphère. Lorsque l’incidence des rayons ultraviolets (UV) scinde les molécules d’oxygène (O₂), chaque atome d’oxygène (O) instable et libre dans l’atmosphère part en quête de stabilité, ainsi une liaison covalente dative se produit entre cet atome et une molécule d’oxygène ( O₂), formant de l’ozone (O₃).

La couche d’ozone est très importante pour maintenir les conditions d’habitabilité de la planète, car elle agit de la même manière qu’un manteau qui s’étend sur le globe et absorbe le rayonnement ultraviolet (UV) du Soleil. Avec l’augmentation des activités industrielles humaines, qui émettent des substances telles que les chlorofluorocarbures (CFC), utilisés dans la réfrigération et la climatisation, la structure de la couche d’ozone a été déstabilisée.

Les scientifiques ont découvert le trou au-dessus de l’Antarctique au début des années 1980. Et même si la couche se crée et se détruit naturellement, la présence de ces polluants accentue sa destruction et ne lui laisse pas assez de temps pour se reconstituer. Dans la stratosphère, les molécules de chlore réagissent avec l’ozone pour créer une molécule de monoxyde de chlore (composée d’un atome de chlore et d’un atome d’oxygène) et une molécule d’O₂. Ensuite, la molécule de monoxyde de chlore se décompose, libérant cet atome de chlore pour réagir avec plus d’ozone.

Fort pouvoir destructeur de la couche d’ozone par les CFC

Selon l’Environmental Protection Agency, un atome de chlore peut détruire 100 000 molécules d’ozone avant que cette molécule de chlore ne soit éliminée de l’atmosphère. Ces substances nocives peuvent rester longtemps dans l’atmosphère, certaines même plus de six mois.

Toujours dans l’interview avec l’Associated Press, Newman a souligné que « la tendance générale est à l’amélioration. C’est un peu pire cette année parce qu’il faisait un peu plus froid. » Une stratosphère froide est l’environnement idéal pour que ces produits chimiques nocifs agissent.

Pendant l’hiver antarctique, la stratosphère devient suffisamment froide pour que les cristaux de glace dans les nuages ​​fournissent une surface sur laquelle le chlore, par exemple, peut réagir avec l’ozone. Jusqu’à ce que les températures augmentent suffisamment pour empêcher ces éléments de fonctionner, plusieurs réactions chimiques destructrices ont déjà eu lieu.

Des accords mondiaux comme le Protocole de Montréal, qui réglemente la production et la consommation de substances appauvrissant la couche d’ozone, ont contribué à réparer le trou d’ozone. Plus tôt cette année, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a signalé que les substances qui appauvrissent la couche d’ozone dans l’atmosphère ont diminué de 50 % depuis 1980. Le rapport a également noté que si cette tendance à la baisse se poursuit, la couche d’ozone pourrait être entièrement réparée d’ici 2070. .

