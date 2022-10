Bactéries carnivores et « eau de bière » : les conséquences de l’ouragan Ian

Les séquelles de l’ouragan Ian, qui a dévasté les côtes de l’Amérique centrale et du Nord, sont encore ressenties par l’État de Floride (États-Unis). Selon CBS News, il y avait environ 20 rapports de problèmes environnementaux dangereux provoqués par l’atterrissage de l’ouragan. De plus, les responsables de la santé publique signalent une augmentation d’une bactérie carnivore dans le comté de Lee.

Parmi les rapports enregistrés par CBS figure la fuite de carburants, tels que le diesel, l’essence et l’acide de batterie. De plus, un pipeline libère environ 2 300 gallons d’eau de Javel et une «boue verte inconnue» causant des problèmes respiratoires dans les zones résidentielles.

Lire la suite:

Le directeur exécutif du programme de l’estuaire de la baie de Sarasota, Dave Tomasko, a déclaré dans une interview avec CBS que le site, à cette période de l’année, a généralement « une belle eau bleu-vert ». Cependant, après la tempête, le paysage magnifique était complètement différent. Tomasko a déclaré que maintenant « ça ressemble à de la root beer, ça sent le poisson mort enveloppé dans de l’engrais ».

À l’intérieur d’un complexe d’appartements, l’odeur est si mauvaise qu’elle envahit l’intérieur des maisons, provoquant le départ d’au moins un résident en raison de problèmes respiratoires. Apparemment, les autorités d’urgence sont incapables d’aider ces résidents.

Image : Baie de Sarasota, Floride (États-Unis). Crédits : Suncoast Aerials/

Le président de l’association des propriétaires du complexe, Stanley Rupinski, a déclaré à CBS qu’il avait tenté de contacter les autorités au sujet de l’affaire, mais qu’il avait été ignoré. « C’est quelque chose qui est vraiment hors de notre contrôle. Il n’y a vraiment rien que nous puissions faire en tant que personnes pour sortir cela d’ici », a déploré Rupinski.

Les scientifiques travaillant sur le terrain, comme Tomasko, ont également été horrifiés par les répercussions de l’ouragan Ian. Au vu des résultats obtenus à partir de la collecte d’échantillons d’eau de la côte de l’État, le directeur craint que les niveaux d’oxygène, déjà appauvri au fond des couches d’eau, pourraient aboutir à une réduction plus brutale, comme celle subie après L’ouragan Charley en 2004. Tomasko a déclaré que la situation est maintenant encore pire, car « nous ne savons vraiment pas ce que cela va faire, nous ne savons pas à quel point nos systèmes seront résilients », a-t-il ajouté.

Contamination bactérienne des eaux de Floride après l’ouragan

Les conséquences négatives de Ian ne s’arrêtent pas là. Le comté de Lee, en Floride, a émis mercredi une alerte concernant une bactérie mortelle qui a infecté 29 personnes et en a tué quatre vendredi dernier (14). Il y a déjà eu 11 décès causés par le vibrion vulnificus enregistré dans tout l’État, qui a connu une augmentation anormale du nombre de cas.

Cette bactérie vit dans les eaux chaudes et salées, et en cas d’inondation, comme celle causée par Ian, elle peut se propager. La voie d’infection de ce microbe se produit par contact direct entre l’eau contaminée et une plaie ouverte.

Image : Vue microscopique de la bactérie Vibrio vulnificus. Crédits : Giovanni Cancemi/

La situation est préoccupante car les organismes de santé de Lee sont confrontés à un chiffre presque aussi élevé que le nombre total signalé dans toute la Floride l’année dernière – 34 cas et 10 décès. Les recommandations de prévention ont été renforcées. Par conséquent, les personnes ayant des plaies ouvertes doivent éviter tout contact avec l’eau saumâtre de l’inondation, si cela se produit, il est recommandé de nettoyer et de surveiller les plaies.

Selon le service de santé publique de Lee, l’infection saluée par le vibrion provoque des plaies cutanées, des ulcères et même la mort. Généralement, lorsque des personnes en bonne santé sont infectées par ce micro-organisme, les symptômes sont plus légers.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !