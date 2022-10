Tentacule bizarre trouvé sur une plage en Australie ; Qu’est-ce que ça peut être?

Une étrange découverte sur une plage australienne a attiré l’attention sur les réseaux sociaux. L’acte a été publié le 17 sur le profil TikTok @bootscootinaf et a généré des spéculations sur la partie de l’animal à laquelle appartient la pièce.

L’énorme tentacule blanc filmé par Afri Gregory est devenu viral et cumule déjà des millions de vues. L’auteur lui-même a classé la « trouvaille » comme la « partie géante d’un animal au hasard ». Mais est-ce vraiment si aléatoire ?

Les spéculations parmi les internautes suggèrent que le tentacule pourrait être quelque chose d’assez inhabituel : le pénis d’une baleine. Bien qu’elle ne semble qu’une supposition de la part des internautes, l’hypothèse est en réalité une probabilité pour l’objet bizarre trouvé sur la plage.

Tentacule bizarre trouvé sur la plage

« Il peut s’agir de n’importe quoi, d’un composant succulent d’un animal marin au hasard, comme le foie d’un requin », a expliqué la zoologiste de l’Université Macquarie, Vanessa Pirotta, à l’Australian Broadcasting Corporation.

Bien qu’elle n’ait pas été en mesure de le confirmer, elle a admis que le membre ressemblait effectivement à une partie d’une baleine. De nombreux animaux marins ont des muscles extrêmement robustes dans le pénis pour pouvoir utiliser efficacement le membre dans l’eau, ce qui peut expliquer la taille inhabituelle.

S’il s’agit vraiment d’un pénis, l’espèce la plus susceptible d’être responsable du membre est la baleine à bosse. La baleine bleue, la plus grande espèce animale dans la nature, a un organe sexuel d’environ 3 mètres de long. Par conséquent, on suppose que l’objet trouvé provient d’un animal plus petit.

Pirotta a déclaré qu’à moins que le tentacule ne soit analysé, il n’est pas possible de confirmer avec certitude de quoi il s’agit. « Je peux voir pourquoi les gens sont intéressés partout dans le monde, mais nous ne savons tout simplement pas », a déclaré l’expert.

« À tout le moins, cela offre aux gens l’occasion d’en savoir plus sur l’élevage des baleines ou d’autres composants animaux qui peuvent débarquer. »

