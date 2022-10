La lévitation acoustique d’objets présente des avancées importantes

Plusieurs appareils sont disponibles dans commerce électronique qui fonctionnent comme des capteurs de lévitation acoustique, rendant cette technologie de plus en plus accessible, quel que soit le but recherché.

Et la recherche dans le domaine a obtenu des résultats toujours plus innovants, ce qui représente des avancées importantes dans cette technique qui a des applications fondamentales pour l’industrie et divers domaines scientifiques, comme, par exemple, dans la manipulation de cellules biologiques et d’autres matériaux ultra-sensibles. .

Une étude récente menée par des scientifiques de l’Université de technologie de Sydney (UTS), en partenariat avec l’Université de Nouvelle-Galles du Sud (UNSW), toutes deux en Australie, a montré que pour contrôler précisément une particule à l’aide d’ondes ultrasonores, il faut considérer sa forme et son impact sur le champ acoustique.

Lévitation d’une patte de fourmi et d’ailes d’abeille pour tester une nouvelle hypothèse de la technique. Crédits : UTS Centre Audio Acoustique et Vibration.

Selon la recherche, publiée cette semaine dans la revue Lettres d’examen physique, la lévitation acoustique se produit lorsque les ondes sonores interagissent et créent une force verticale avec des « nœuds » capables de « piéger » une particule. Cependant, selon la base mathématique de la théorie de Gor’kov, les particules sont supposées être sphériques.

« Les modèles théoriques précédents ne considéraient que les particules symétriques. Nous étendons la théorie pour expliquer les particules asymétriques, qui s’appliquent davantage à l’expérience du monde réel », a déclaré l’auteur principal Shahrokh Sepehrirahnama, du Laboratoire de dynamique biogénique du Centre UTS pour l’audio, l’acoustique et les vibrations.

« En utilisant une propriété appelée couplage de Willis, nous montrons que l’asymétrie modifie la force et le couple exercés sur un objet lors de la lévitation et modifie le lieu d’adhérence. Cette connaissance peut être utilisée pour contrôler ou classer avec précision des objets plus petits que la longueur d’une onde ultrasonore.

Dans un sens plus large, Sepehrirahnama estime que le modèle basé sur la forme et la géométrie proposé par son équipe se rapproche des domaines de la manipulation ultrasonore sans contact et des méta-matériaux (matériaux conçus pour avoir une propriété introuvable dans la nature).

Sebastian Oberst, chef de la Laboratoire de dynamique biogéniquea déclaré que la capacité de contrôler avec précision de minuscules objets sans les toucher pourrait permettre aux chercheurs d’étudier les propriétés matérielles dynamiques d’objets biologiques sensibles, tels que des parties du corps d’insectes comme les fourmis et les termites.

« Nous savons que les insectes ont des capacités fascinantes – les termites sont extrêmement sensibles aux vibrations et peuvent communiquer par ce sens, les fourmis peuvent porter plusieurs fois leur poids corporel et résister à des forces importantes, et la structure en filigrane des ailes d’abeilles combine force et flexibilité ».

Selon Oberst, une meilleure compréhension de la dynamique structurelle spécifique de ces objets naturels – comment ils vibrent ou résistent aux forces – « pourrait permettre le développement de nouveaux matériaux, inspirés par la nature, à utiliser dans des industries telles que la construction, la défense ou le développement de capteurs. ”

Les chercheurs se sont concentrés sur la compréhension des propriétés mécaniques des organes de détection des termites afin de construire et d’innover des capteurs de vibrations hypersensibles. Récemment, ils ont identifié des détails structurels dans les pattes des termites qui peuvent détecter les microvibrations. Mais pour évoluer dans ces études, il leur faut des outils plus précis.

« Actuellement, il est très difficile d’évaluer les propriétés dynamiques de ces matériaux biologiques. Nous n’avons même pas les outils appropriés pour les tenir », a déclaré Oberst. « Les toucher peut interrompre les mesures et l’utilisation de lasers sans contact peut causer des dommages. »

Par conséquent, il pense que le secret réside dans la manipulation et l’analyse sans contact, ce qui est offert par la proposition de Sepehrirahnama.

