Le satellite « Thirty » de la NASA souffre d’une anomalie dans l’espace

Conçu et géré par le Japan Institute of Space and Astronautical Science (ISAS), un organisme de l’agence aérospatiale japonaise (JAXA), en partenariat avec la NASA, le satellite Geotail a récemment présenté une anomalie.

En activité depuis 30 ans à collecter des données de la magnétosphère terrestre, le satellite Geotail a subi une panne, à l’avenir incertain. Image : JAXA

Lancé le 24 juillet 1992 depuis la base aérienne de Cap Canaveral en Floride, l’objectif principal du vaisseau spatial est d’étudier la structure et la dynamique de la région de la queue de la magnétosphère terrestre, la zone de l’espace autour de la magnétosphère terrestre. le champ magnétique de la planète — à l’aide d’une suite complète d’instruments scientifiques.

Selon une déclaration de la direction des missions scientifiques de la NASA, des équipes d’institutions partenaires ont déterminé comment faire avancer la mission conjointe depuis l’échec du dernier enregistreur de données opérationnel du vaisseau spatial, qui s’est produit en juin, mais qui n’est devenu public que maintenant.

A l’origine, le satellite Geotail était équipé de deux enregistreurs pour collecter les données scientifiques de la mission. L’un d’eux, selon le site Physique, a échoué en 2012 après 20 ans de collecte d’informations sur l’environnement du plasma autour de la Terre. L’enregistreur de données restant a continué à fonctionner pendant encore 10 ans, jusqu’à ce que les « trente » n’en puissent plus.

Selon le communiqué de la NASA, l’équipe de la JAXA a mené des tests pour enquêter sur les causes et l’étendue des dégâts. Cependant, les tentatives en cours pour récupérer l’enregistreur n’ont pas abouti.

Sans enregistreur fonctionnel, les données scientifiques des instruments américains du vaisseau spatial ne peuvent plus être collectées ou téléchargées. Les partenaires sont encore en train de décider de la meilleure voie à suivre pour la mission.

Avec une orbite allongée, Geotail a passé les 30 dernières années à parcourir les frontières invisibles de la magnétosphère pour collecter des données sur les processus physiques qui s’y déroulent. Pendant tout ce temps, le satellite nippo-américain a fourni de nombreuses avancées scientifiques, comme aider les scientifiques à mieux comprendre ce qui fait passer la matière éjectée par le Soleil dans la magnétosphère. Il a également fait des découvertes en dehors de la portée prévue, telles que l’identification de l’oxygène, du silicium, du sodium et de l’aluminium dans l’atmosphère lunaire.

