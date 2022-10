James Webb révèle une superbe photo des piliers de la création

Le télescope spatial James Webb a pris une image époustouflante des piliers de la création, un amas où de nouvelles étoiles se forment dans des nuages ​​de gaz et de poussière. L’image publiée mercredi (19) montre des formations de gaz avec des formes qui ressemblent à des roches.

Ces colonnes de gaz apparaissent même semi-transparentes lorsqu’elles sont placées dans la lumière infrarouge. « Lorsque des nœuds de masse suffisante se forment à l’intérieur de piliers de gaz et de poussière, ils commencent à s’effondrer sous leur propre gravité, se réchauffant lentement et finissant par former de nouvelles étoiles », a déclaré la NASA.

Les piliers de la création vus par Hubble

Ce qui est curieux, c’est que ce n’est pas la première fois que nous enregistrons les Piliers de la Création. L’amas avait déjà été capturé par Hubble en 1995. La NASA a également publié une comparaison entre les deux images, dans laquelle il est possible de remarquer l’évolution de la qualité de la capture de James Webb par rapport à son frère aîné.

Le télescope spatial Hubble de la NASA a rendu les piliers de la création célèbres avec sa première image en 1995, mais a revisité la scène en 2014 pour révéler une vue plus nette et plus large en lumière visible, illustrée ci-dessus à gauche. Une nouvelle vue de la lumière proche infrarouge du télescope spatial James Webb de la NASA, à droite, nous aide à voir plus de poussière dans cette région de formation d’étoiles. (Photo : NASA)



« Bien qu’il puisse sembler que la lumière proche infrarouge ait permis à Webb de » percer « les nuages ​​​​pour révéler de grandes distances cosmiques au-delà des piliers, il n’y a pas de galaxies dans cette vue. Au lieu de cela, un mélange de gaz translucide et de poussière connu sous le nom de milieu interstellaire dans la partie la plus dense du disque de la Voie lactée bloque notre vision de l’univers plus profond.

Bien qu’ils aient été vus par Hubble en 1995 et 2014, les Piliers de la Création ont déjà été enregistrés par plusieurs observatoires. « Chaque instrument avancé offre aux chercheurs de nouveaux détails sur cette région qui regorge pratiquement d’étoiles », conclut la NASA.

