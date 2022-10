L’usine de fusion nucléaire veut faire correspondre la production aux centrales à combustibles fossiles

La construction devant commencer en 2030 et s’achever en 2040, une centrale à fusion nucléaire qui devrait être construite dans le North Nottinghamshire, au Royaume-Uni, devrait égaler les centrales à combustibles fossiles en termes de production d’énergie.

Selon la chaîne de télévision britannique TVISTEP (Spherical Tokamak for Energy Production) sera le premier site au monde à utiliser des réactions de fusion pour produire commercialement de l’électricité.

La fusion nucléaire implique des atomes d’hydrogène lourds entrant en collision avec suffisamment de force pour former un atome d’hélium, libérant de grandes quantités d’énergie en tant que sous-produit. C’est le même processus qui alimente le Soleil et les autres étoiles en convertissant la masse en énergie.

Une telle réaction en chaîne nécessite une forte concentration d’énergie pour démarrer, mais une fois que « l’allumage » est atteint, le processus devient autonome. D’après le site NewsWeek, Le Lawrence Livermore National Laboratory en Californie, aux États-Unis, a réalisé l’allumage en août 2021, mais la fusion nucléaire n’a pas été développée au point de pouvoir être utilisée commercialement comme source de production d’électricité.

« L’UKAEA [Autoridade de Energia Atômica do Reino Unido] s’est fixé pour objectif de rendre l’usine STEP opérationnelle d’ici 2040. Son objectif est de prouver qu’une réaction de fusion peut être soutenue et que plus d’énergie peut être exportée vers le réseau électrique qu’il n’en faut pour faire fonctionner le processus de fusion », a-t-il déclaré. Martin Freer, directeur du Birmingham Energy Institute et de l’UKAEA. « Dans le même temps, il explorera les gains d’efficacité et les leçons apprises dans le processus de construction et d’exploitation de l’usine ».

En cas de succès, la centrale de fusion STEP pourrait être en mesure de produire de l’électricité en quantités massives, rivalisant avec la production de centrales à combustibles fossiles telles que le charbon et le gaz, ainsi que l’énergie éolienne.

« La conception de la centrale et la puissance de sortie spécifique ne sont pas encore déterminées, mais l’UKAEA a indiqué qu’elle pourrait être de l’ordre de 100 MW (assez pour alimenter environ 100 000 foyers), mais l’ambition est que les centrales commerciales ultérieures aient une capacité très élevée. plus élevés que cela, potentiellement équivalents aux combustibles fossiles ou aux parcs éoliens offshore », a déclaré Freer. « Il est probable que ce prototype ne fonctionnera pas en permanence car il sera utilisé pour explorer différentes manières de fonctionner afin de trouver la configuration la plus efficace pour les futures usines commerciales. »

Parmi les difficultés existantes dans le domaine de la recherche sur la fusion nucléaire figure la nécessité de maintenir les températures exorbitantes du plasma à l’intérieur du réacteur. « C’est un problème parce que le plasma est très, très chaud, et toute l’énergie que vous mettez pour chauffer ce plasma à 150 millions de degrés doit sortir à la fois sous forme de rayonnement et d’énergie », a expliqué Fernanda Rimini, directrice principale d’une autre expérience de fusion au Royaume-Uni. , la Tore européen commun (JET). « Les parois de la machine, dans notre cas, sont en métal, et ce métal entre et pollue en quelque sorte notre plasma. »

Lorsque (et si) tous les aspérités sont aplanis, la fusion nucléaire peut aider à lutter contre la crise climatique. En plus de pouvoir produire de l’électricité en grande quantité et d’être plus sûre, un avantage extrêmement bénéfique de l’énergie de fusion est qu’elle ne nécessite que de l’hydrogène comme combustible, plutôt que l’utilisation limitée de combustibles fossiles, et qu’elle n’émet pas non plus de gaz à effet de serre. tous les sous-produits radioactifs, comme c’est le cas avec les usines de fission nucléaire.

