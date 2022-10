Le système d’alerte prédit la mort des étoiles et peut aider à observer les explosions de supernova

Un « système d’alerte précoce » nouvellement créé pourrait aider à mettre les astronomes en garde lorsqu’une étoile est sur le point d’exploser en supernova. Le travail a été décrit dans un article publié dans la revue Avis mensuels de la Royal Astronomical Society.

Avec le système d’alerte proposé par une équipe internationale de scientifiques, les astronomes auront peut-être la chance de voir une explosion de supernova en temps réel, ainsi que la naissance d’une étoile à neutrons ou d’un trou noir laissé par l’événement. Image : Christina Krivonos/

Alors que les supernovas indiquent l’effondrement du cœur d’une étoile, laissant derrière elles une étoile à neutrons ou un trou noir, une telle « alerte rouge » pourrait également aider les scientifiques à observer la naissance d’un de ces restes stellaires très exotiques.

Selon l’étude, menée par une équipe d’astronomes de l’Université John Moores de Liverpool, au Royaume-Uni, et de l’Université de Montpellier, en France, les étoiles qui ont entre huit et 20 fois la masse du Soleil dans la phase supergéante rouge sont d’environ 100 fois plus faible dans la lumière visible juste avant qu’il n’explose. Une telle gradation résulte de l’agglutination des matériaux et de la formation d’un « cocon pré-explosion » autour de la supergéante rouge et bloquant sa lumière.

« Le matériau dense obscurcit presque complètement l’étoile, la rendant 100 fois plus sombre dans la partie visible du spectre », a déclaré l’auteur principal de l’étude Benjamin Davies, membre de l’Institut de recherche en astrophysique de l’Université John Moores de Liverpool, dans un article communiqué. « Cela indique que la veille de l’explosion de l’étoile, vous ne pourrez probablement pas la voir. »

D’après le site espace.comAuparavant, les scientifiques ne savaient pas combien de temps prendrait cette accumulation de matière autour de l’étoile mourante. Établir une échelle de temps pour la formation du cocon est essentiel pour résoudre le mystère de sa formation.

Il existe deux théories principales à ce sujet. Le scénario « superwind » suggère que le cocon de pré-explosion est formé par un flux constant de matière provenant de la supergéante rouge pendant une période allant jusqu’à 100 ans avant une supernova. Le scénario « d’explosion », d’autre part, détermine que le cocon de pré-explosion est construit à la suite d’un événement de perte de masse de l’étoile mourante, ce qui prendrait moins d’un an.

Davies et son équipe ont modélisé les deux théories et simulé à quoi pourrait ressembler une étoile supergéante rouge intégrée dans ces cocons pré-explosion. Ils ont réalisé que les deux modèles créaient de grandes quantités de gaz circumstellaire optiquement épais, suffisamment pour réduire radicalement la puissance lumineuse des supergéantes rouges simulées.

Lire la suite:

Cependant, le scénario du « super vent » a rendu l’étoile mourante visiblement rouge et sombre pendant de nombreuses décennies avant une supernova. Ceci est incompatible avec les enregistrements d’étoiles qui ont finalement éclaté dans des explosions de supernova environ un an plus tard, car elles semblent normales sur ces images.

Ces étoiles n’ont peut-être pas encore construit leur cocon pré-éclatement dense et bloquant la lumière, ce qui suggère que ce matériau devrait se développer en moins d’un an.

Cela représente une accumulation extrêmement rapide de matériel soutenant le deuxième scénario et défavorisant le modèle « superwind ». Selon les auteurs de l’étude, les astronomes pourraient utiliser ces informations et la gradation d’une étoile comme un signal pour se préparer à observer une supernova d’ici un an environ.

« Jusqu’à présent, nous n’avons obtenu des observations détaillées des supernovae que des heures après qu’elles se soient déjà produites », a déclaré Davies. « Avec ce système d’alerte précoce, nous pouvons nous préparer à les observer en temps réel, pointer les meilleurs télescopes du monde vers les étoiles précurseurs et les voir se déchirer sous nos yeux. »

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !