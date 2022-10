La NASA reprend ses sorties dans l’espace après l’incident du casque d’un astronaute

Lors d’une activité extravéhiculaire (EVA) sur la Station spatiale internationale (ISS) le 23 mars, l’astronaute de l’Agence spatiale européenne (ESA) Matthias Maurer a été surpris par une accumulation d’eau à l’intérieur de son casque. Pour enquêter sur les causes de l’incident, la NASA a annoncé que toutes les sorties dans l’espace non urgentes étaient temporairement suspendues.

L’astronaute de l’Agence spatiale européenne (ESA) Matthias Maurer, vu de la caméra du casque de l’astronaute de la NASA Raja Chari, lors d’une sortie dans l’espace prise le 23 mars 2022. Ce jour-là, une fuite d’eau a été remarquée dans son casque. Image : Télévision de la NASA

Après une interruption de sept mois, l’agence a terminé un examen de l’épisode, concluant qu’il ne s’agissait pas d’une fuite causée par des problèmes matériels. En fait, l’eau s’est condensée en raison des niveaux d’effort élevés de Maurer et de l’ajustement du refroidissement dans la combinaison spatiale de l’unité de mobilité extravéhiculaire (EMU) de l’astronaute, selon un communiqué publié mardi. Les uniformes UEM sont les vêtements et accessoires portés lors de fonctions exercées en dehors de l’ISS.

Comme on le sait, la condensation se produit lorsque la vapeur ou le gaz atteint une température inférieure à son point d’ébullition. Dans le cas de la vapeur d’eau, par exemple, la condensation commence lorsque la température est inférieure à 100 degrés Celsius. Ainsi, l’état gazeux de l’eau se transforme en gouttelettes liquides.

Avec ces informations en main, l’agence a approuvé la reprise des sorties dans l’espace de routine, la prochaine devant avoir lieu à la mi-novembre. « La sécurité de l’équipage est notre priorité absolue et celle de nos partenaires internationaux », a déclaré Kathy Lueders, administratrice associée des opérations spatiales à la NASA. « Je suis fier du travail de la station spatiale et des équipes au sol pour assurer la sécurité de nos membres d’équipage, pour avoir pris le temps de clore l’enquête et pour avoir continuellement trouvé des moyens d’atténuer les risques dans les vols spatiaux habités. »

Selon Lueders, l’enquête elle-même n’a pas duré aussi longtemps. Ce qui a pris un peu plus de temps a été de ramener l’équipement de Maurer sur Terre pour analyse. Une partie de la combinaison est arrivée aux côtés de la mission Crew-3 de SpaceX le 6 mai. Le reste n’a été ramené que le 20 août, au retour de la capsule Dragon chargée de la mission cargo CRS-25, également menée par la société d’Elon Musk.

Après une étude détaillée ayant fourni le diagnostic, l’équipe de techniciens et d’ingénieurs de la NASA a pu apporter les corrections appropriées. « Sur la base des résultats, l’équipe a mis à jour les procédures d’exploitation et développé un nouveau matériel d’atténuation pour minimiser les scénarios où les performances intégrées entraînent une accumulation d’eau », a expliqué l’agence dans un communiqué. « Ces mesures aideront à contenir tout liquide dans le casque pour continuer à assurer la sécurité de l’équipage. »

Au moment de l’incident, Maurer travaillait en partenariat avec l’astronaute Raja Chari pour préparer le laboratoire orbital pour l’installation de nouveaux panneaux solaires. Panneau solaire de déploiement ISS (iROSA, un acronyme pour quelque chose comme « ISS Deployment Solar Array »).

La prochaine sortie dans l’espace poursuivra le travail d’installation et de configuration des panneaux solaires, avec deux autres EVA nécessaires pour terminer.

