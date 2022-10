L’Ukraine face au rationnement de l’électricité après avoir perdu 30% des stations

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la Russie a détruit 30 % des centrales électriques du pays depuis le 10 octobre. Cette situation a conduit au rationnement de l’électricité dans plusieurs régions de l’Ukraine. Zelensky a fait valoir que cette action russe faisait partie des représailles, car une section du pont chargé de relier la péninsule de Crimée à la Russie a été détruite.

Selon les autorités ukrainiennes, trois autres villes ont subi de nouvelles attaques dans les dernières heures de ce mardi (18), et en elles les cibles étaient également des infrastructures énergétiques. Ces actions ont causé des morts et des dégâts qui ont conduit les gouvernements à entamer une sorte de rationnement.

Sur Twitter, le président ukrainien a qualifié la stratégie de Moscou d' »attaque terroriste ». Le message porte le message suivant : « Viser l’énergie et les infrastructures critiques. Depuis le 10 octobre, 30 % des centrales électriques ukrainiennes ont été détruites, provoquant des coupures de courant massives dans tout le pays », a déclaré le président. « Il n’y a pas de place pour les négociations. »

Lundi (17), il y a eu des attentats à la bombe qui ont fait neuf morts. Parmi ces victimes, cinq se trouvaient à Kiev, après des attaques avec des drones kamikazes achetés à l’Iran. Le chef adjoint du cabinet présidentiel, Kirilo Timochenko, a déclaré sur les réseaux sociaux que trois attaques contre une centrale électrique sur la rive gauche du Dniepr dans la capitale du pays avaient causé « de graves dégâts ».

Dans un communiqué, le ministère public ukrainien a déclaré que les attaques menées par les forces armées russes ont interrompu l’approvisionnement en eau et en énergie dans certaines parties du pays. Plusieurs préfectures ont corroboré cette affirmation et détaillé quand et comment les attaques ont eu lieu et les répercussions au sein de leurs communes respectives.

Au cours du week-end, des projectiles ont même touché un dépôt de carburant et une tour électrique à Belgorod. En revanche, samedi, une fusillade qualifiée par Moscou de « terroriste » a fait 11 morts au camp d’entraînement du district militaire Uest, dans la même région. La veille de cette action, le président russe Vladimir Poutine avait déclaré qu’il n’y aurait plus de frappes aériennes massives sur l’Ukraine, car leur objectif n’était pas de « détruire » le pays voisin.

Rationnement de l’électricité

Face à cette nouvelle configuration, Volodymyr Zelensky a demandé à la population de réduire sa consommation d’électricité aux heures de pointe pour « permettre à tout le pays de traverser cette période avec plus de stabilité ». L’objectif est de soulager le réseau énergétique du pays pendant que les réparations nécessaires sont effectuées.

La situation à Kiev est compliquée. Depuis le début de la journée, il y a eu des alertes de panne d’électricité et les gens ont fait la queue dans les magasins pour obtenir de l’eau fraîche. Sur les réseaux sociaux, les établissements commerciaux ont dévoilé les mesures qu’ils prennent pour réduire la consommation de cette ressource.

