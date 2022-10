Pourquoi la science ne reconnaît pas les extraterrestres en visite sur Terre ?

Ces dernières années, nous assistons à une explosion de cas d’OVNIS présumés enregistrés dans diverses parties du monde. À cela s’ajoutent les motifs géométriques qui apparaissent encore dans les plantations du monde entier. Beaucoup de gens attribuent ces phénomènes à des êtres extraterrestres visitant notre planète. Et le nombre croissant de cas alimente une attente de confirmation qu’ils existent et nous rendent visite. Alors, pourquoi même aujourd’hui, la Science ne reconnaît pas la visite d’extraterrestres sur Terre ?

Avant que quelqu’un ne jette une pierre et n’endommage définitivement votre moniteur, il est important de préciser que le fait que la science ne reconnaisse pas quelque chose n’indique pas qu’il n’existe pas. Cela indique simplement qu’il n’y a aucune preuve ou preuve concluante qu’il existe.

Autre point important, ce n’est pas unanime. Certains scientifiques affirment que nous recevons la visite d’extraterrestres. Mais tant qu’il n’y a pas de preuves irréfutables ou de preuves suffisantes pour étayer une telle affirmation, tout ne sera que spéculation.

Un cas récent qui a été rendu public sous le nom de PAN, ou phénomène aérien non identifié, s’est produit en Ukraine. Les auteurs ont rédigé un article scientifique dans lequel ils proposaient que les phénomènes enregistrés par eux seraient des objets volant dans notre atmosphère à près de 26 000 km/h. Un tel objet, évidemment, ne pourrait pas être d’origine terrestre et, comme il fait des mouvements aléatoires, il ne pourrait pas s’agir d’un phénomène naturel. En d’autres termes, nous aurions là, un enregistrement scientifiquement prouvé d’un objet artificiel d’origine extraterrestre. Tout simplement pas.

Nous pouvons dire que les scientifiques ukrainiens ont suivi le bon chemin de la science. Ils ont enregistré un phénomène inconnu, l’ont analysé, ont développé une hypothèse et ont cherché des preuves pour étayer cette hypothèse. Ils ont mis tout cela dans un article et l’ont soumis pour évaluation par d’autres scientifiques.

C’est déjà quelque chose de très intéressant, car normalement les images et les hypothèses absurdes sont divulguées avant même d’être étudiées par les scientifiques. Mais cet article a été fortement critiqué et contesté ces derniers jours principalement parce que les Ukrainiens semblent avoir oublié certains points importants.

[ Trecho da análise do artigo “Unidentified aerial phenomena I. Observations of events” sobre os UAPs na Ucrânia – Imagem: Reprodução arxiv.org]

Premièrement, avant de prétendre que les objets enregistrés sont des UAP, ils devraient avoir analysé et exclu d’autres possibilités. Ils n’ont pas envisagé la possibilité d’avoir enregistré un insecte, par exemple. Bien sûr, on peut se demander si un insecte ne volerait pas à 26 000 km/h. Mais c’est précisément à ce stade que réside, à mon avis, le plus gros défaut de leur article.

Lorsqu’il existe un enregistrement de la chute d’un météore, nous sommes déjà habitués à être informés de la trajectoire, de l’endroit où elle s’est produite et de la vitesse à laquelle l’objet a traversé notre atmosphère. Ceci n’est possible à calculer que lorsque le météore est enregistré par au moins deux caméras à des endroits différents. En triangulant ces deux observations, il est possible de calculer tout cela et plus encore. Mais malheureusement, vous ne pouvez rien calculer si c’est enregistré sur une seule caméra.

Et c’est le cas des UAP ukrainiens. Ils ont été enregistrés sur une seule caméra, et pour estimer leur distance et leur vitesse, une méthode plutôt discutable a été utilisée, mesurant la couleur de l’objet et supposant qu’il était complètement sombre, mais bleuté en raison de la quantité d’atmosphère entre l’objet et la caméra . Cette méthode, en plus d’être imprécise, ne serait valable que si l’on connaissait la couleur de l’objet.

Par conséquent, il n’y a même pas de moyen d’estimer sa distance et par conséquent sa vitesse. Mais une chose que nous pouvons dire : s’il était dans notre atmosphère à 26 000 km/heure, il interagirait avec les gaz atmosphériques et générerait une bulle de plasma très brillante, comme les météores. Et cela, nous ne l’avons pas vu dans les images diffusées dans lesquelles l’objet inscrit est sombre.

Mais pourrions-nous encore envisager la possibilité d’être également des vaisseaux extraterrestres plus proches et plus lents ? Oui, on pourrait travailler sur plusieurs hypothèses, dont celle-ci. Mais sans données plus précises, ce ne seraient que des hypothèses. Le mieux que nous puissions faire est d’attribuer des poids à chaque hypothèse, et la probabilité de l’insecte serait alors beaucoup plus élevée que celle des visiteurs extraterrestres.

Attribuer des poids à nos hypothèses est une manière très simple d’analyser des cas mystérieux. Lorsqu’un dessin apparaît dans une plantation par exemple. Il ne manquera certainement pas de personnes qui voudront attribuer ce phénomène à des extraterrestres. Pour analyser cette possibilité, nous devons considérer qu’il existe des civilisations extraterrestres avancées qui ont développé une technologie pour parcourir d’énormes distances dans l’espace pour atteindre la Terre et, furtivement, utiliser une partie de cette technologie avancée pour doubler nos récoltes de céréales.

[ Agroglifo conhecido como “Pi Crop Circle” encontrado em Wiltshire, sul da Inglaterra. Créditos: Lucy Pringle ]

Mais considérant qu’à ce jour, après plus de 50 ans de recherche spatiale, nous n’avons même pas été en mesure de prouver l’existence d’une vie microbienne en dehors de la Terre, et que, avec nos connaissances actuelles en physique, un tel voyage spatial prendrait des dizaines, peut-être des centaines d’années, même pour les systèmes stellaires les plus proches, la probabilité que ces dessins soient réalisés par des extraterrestres serait bien inférieure à la probabilité qu’ils soient réalisés par des humains.

Et oui, les humains peuvent faire des dessins sur la plantation. Cela a été prouvé depuis les années 90 et aujourd’hui il y a encore des groupes de terriens qui se réunissent de temps en temps pour faire un tel art et rire des spéculations qui surgissent le lendemain.

[ Página do grupo Circlemakers, que cria desenhos em plantações na Inglaterra – Imagem: reprodução circlemakers.org ]

Bien sûr, de nombreux phénomènes qui ont été révélés récemment n’ont toujours pas d’explication scientifique valable. Mais cela n’indique pas qu’ils sont des manifestations extraterrestres. Juste des phénomènes inexpliqués.

Cela peut sembler assez ennuyeux et ça l’est. Après tout, la recherche de la vie en dehors de la Terre est l’un des principaux désirs de l’humanité depuis que nous avons réalisé que notre monde n’est pas le seul dans l’Univers. Mais la science doit être comme ça. La connaissance ne peut pas être construite sur des hypothèses et des intuitions. Pour cette raison, la science cherche toujours des preuves de l’existence de la vie en dehors de la Terre et, peut-être, qu’elles nous rendent visite.

