« The Batman » : Réalisateur des spin-offs de Long Wants avec les méchants de Gotham

Le réalisateur de « The Batman », Matt Reeves, veut étendre l’univers de Batman sur grand écran avec des spin-offs des meilleurs méchants de Gotham tels que Scarecrow, Clayface et le professeur Porko. L’information provient du Hollywood Reporter.

Après avoir gagné plus de 770 millions de dollars au box-office mondial après sa sortie en mars de cette année, les producteurs et scénaristes de « The Batman » travaillent déjà sur la suite du long métrage, qui sera à nouveau dirigée par Reeves et Robert Pattinson une fois de plus. .. dans le rôle principal.

Toujours dans l’esprit des spin-offs, « Penguin », une série centrée sur l’anti-héros du même nom et interprétée par Colin Farrell dans le long, sera tournée à partir de 2023, en plus d’une série qui sera centrée sur l’hôpital d’Arkham .

« Penguin », donc, sera le premier des possibles spin-offs de l’univers Batman à être tourné, qui apparaîtra dans le futur sur HBO Max. En tant que tel, il est possible que le désir de Reeves de se concentrer sur les méchants de Gotham se réalise à l’avenir.

Qui sont Scarecrow, Mudface et Professor Porko

Scarecrow est l’alter ego du brillant professeur de psychologie Jonathan Crane, devenu criminel. Il a été joué par Cilliam Murphy dans la trilogie The Dark Knight de Christopher Nolan.

Mudface est un alias utilisé par plusieurs antagonistes dans les bandes dessinées de Batman, mais généralement, ils ont tous des corps ressemblant à de l’argile et des capacités de changement de forme.

Le professeur Porko est Lazlo Valentim, un scientifique qui kidnappe des gens pour les transformer de façon permanente en automates contrôlés par l’esprit en utilisant la chirurgie et des produits chimiques.

Gamesradar indique que tous ces projets en sont encore aux premiers stades de développement.

Avec des informations de Gamesradar

Image en vedette : Divulgation/Warner Bros.

