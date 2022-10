Un astéroïde proche de la Terre tourne de plus en plus vite

Des recherches menées par le scientifique planétaire Sean Marshall de l’Observatoire d’Arecibo à Porto Rico ont indiqué que l’astéroïde 3200 Phaeton, également appelé Phaeton, tourne de plus en plus vite.

La découverte est arrivée par hasard, alors que les astronomes observaient l’étoile pour affiner leurs paramètres. Bien qu’il soit l’un des plus gros astéroïdes qui s’approche de la Terre, considéré comme un objet « potentiellement dangereux », son orbite est bien connue, ce qui, heureusement, écarte les risques de toute répercussion négative pour la planète tellurique dans un avenir proche.

Le Phaeton, qui mesure 5,8 kilomètres de long, recevra la visite de la mission DESTINY+ de l’agence spatiale JAXA, avec un lancement prévu pour 2024. L’équipe de Marshall recueillait juste des informations sur l’astéroïde pour alimenter des modèles sur la mission, mais selon Marshall, » les prédictions du modèle de forme ne correspondaient pas aux données. »

La luminosité estimée par le modèle ne suivait pas le temps de luminosité réel de l’astéroïde. Compte tenu de cette situation, le scientifique s’est rendu compte que ce décalage pouvait s’expliquer par un « léger changement dans la période de rotation entre les observations de 2021, peut-être d’une activité de type comète alors qu’elle était proche du périhélie en décembre 2020 ».

En comparant ces observations avec des données plus anciennes, le chercheur a conclu que les informations obtenues entre 1989 et 2021 correspondaient à un modèle à accélération de rotation constante. Un modèle qui se rapproche le plus de la reproduction de ce qui s’est réellement passé avec l’astéroïde.

La rotation des astéroïdes peut être prédite et n’affectera pas les futures missions

Bien qu’il s’agisse d’une petite accélération constante – environ 4 millisecondes de moins par an – son impact est assez évident au fil des décennies. Cela place Phaeton sur la courte liste des 11 astéroïdes connus qui tournent rapidement. La cause exacte de cette accélération n’est pas encore connue. Certains estiment que cela peut être lié à une éventuelle perte de masse, ou à un effet de la chaleur du soleil.

Heureusement, cette situation ne sera pas dissuasive pour la mission DESTINY+, car « un changement stable indique que l’orientation du Phaeton au moment du survol du vaisseau spatial peut être prédite avec précision, ainsi ils sauront quelles régions seront éclairées par le Soleil », a-t-il conclu.

