D’étranges bulles bleues sont vues de l’espace ; qu’est-ce que c’est ?

Un phénomène très curieux a été observé dans l’atmosphère terrestre par un astronaute à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Deux bulles bleues brillaient à la surface de la Terre, l’une a été vue juste au-dessus de la mer de Chine méridionale et l’autre quelque part dans le golfe de Thaïlande.

Sans perdre de temps, l’astronaute a réussi à capturer une photographie de la paire bleue éblouissante qui semble provenir d’un autre monde. Bien qu’inhabituelles, ces bulles sont le résultat de deux phénomènes naturels non liés qui se sont produits en même temps.

A l’intérieur de l’ISS, il est particulièrement difficile de visualiser les éclairs, car les nuages ​​recouvrent ce type d’événement. Or, dans le cas de la photographie, ce phénomène s’est produit à côté d’une grande lacune circulaire, au sommet des nuages, qui a permis l’éclairage de la structure de ces nuages ​​par les rayons, formant un impressionnant anneau lumineux.

Image : Des bulles bleues sont observées depuis la Station spatiale internationale (ISS). Crédits : Observatoire de la Terre de la NASA

La deuxième bulle bleue, dans le coin supérieur droit de l’image, est le résultat de la lumière déformée de la Lune. La lumière réfléchie par le Soleil traverse directement l’atmosphère de la planète, ce qui la transforme en une tache bleu vif avec un halo flou. Cet effet est produit par de minuscules particules de la Lune dispersées dans l’atmosphère terrestre.

Des bulles bleues et des toiles de lumières sont vues de l’espace

La lumière varie selon la longueur d’onde, et dans ce cas, puisque la lumière vue était bleue, qui a la longueur d’onde la plus courte, elle est la plus susceptible de se diffuser. Ainsi, même la lune est devenue bleue sur cette image. Cette même explication s’applique au bleu du ciel pendant les jours clairs et sans nuages.

Un autre spectacle qui peut également être apprécié depuis Espaço – mais dans ce cas, la production est humaine – sont les réseaux de lumières formés dans des endroits densément peuplés. Les principales sources de luminosité élevée sur cette image sont émises par le Vietnam et l’île de Hainan, la région la plus méridionale de la Chine. Ces lumières sont généralement obscurcies par les nuages.

