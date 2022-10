Le cosmonaute nouvellement arrivé de l’ISS écrase un homme âgé ; Vos capacités ont-elles été compromises dans l’espace ?

Après avoir passé au total plus de 560 jours dans l’espace, sur trois missions de longue durée (2014, 2018 et 2022), le cosmonaute Oleg Artemyev a traversé une situation tendue ce mardi (18), en étant impliqué dans un crash de trafic.

Oleg Artemyev, posant avec ses collègues Denis Matveev et Sergey Korsakov lors d’une conférence de presse au cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, avant d’embarquer pour la Station spatiale internationale en mars de cette année. Image : Roskosmos

D’après le site espace.com, Roscosmos a rapporté qu’Artemyev avait renversé un piéton dans des conditions de visibilité limitée. « L’accident s’est produit à l’extérieur d’une zone de passage pour piétons, sur une route mal éclairée », a ajouté l’agence spatiale russe, précisant que le cosmonaute était sobre, a prodigué les premiers soins et appelé aux urgences médicales.

Selon le journaliste spatial russe Anatoly Zak, Roscosmos a identifié le piéton comme étant Anatoly Uronov, 63 ans, qui est chef de projet au centre d’entraînement des cosmonautes Youri Gagarine à Star City, une « ville militaire fermée » à Moscou. . Uronov est hospitalisé pour des fractures, selon Roscosmos, qui n’a pas donné plus de détails sur l’état de la victime.

Artemyev est revenu de sa dernière mission vers l’ISS le 29 septembre à bord d’un vaisseau spatial Soyouz, atterrissant au Kazakhstan avec deux autres cosmonautes après environ 180 jours de vie et de travail dans le laboratoire en orbite.

On dit généralement aux astronautes de passer quelques semaines sans conduire, car un certain nombre de recherches évaluées par des pairs garantissent que cette capacité est compromise pendant un certain temps.

Lire la suite:

Selon Raffi Kuyumjian, médecin à l’Agence spatiale canadienne (ASC), un résident de la station spatiale en mission de six mois peut reprendre la conduite en trois semaines environ. Artemyev a atterri il y a 19 jours et suivrait vraisemblablement les protocoles recommandés par Roscosmos.

Costume aux couleurs ukrainiennes porté par les cosmonautes Oleg Artemyev, Denis Matveev et Sergey Korsakov à leur arrivée à la Station Spatiale Internationale. Image : Reproduction : Roscosmos (YouTube)

Il a été impliqué dans une autre controverse – de nature politique – lorsqu’il est arrivé à l’ISS en mars de cette année, avec ses collègues missionnaires Denis Matveev et Sergey Korsakov. Les trois Russes portaient des uniformes jaunes, ce qui a conduit à l’interprétation qu’ils rendaient hommage à l’Ukraine (une possibilité niée par le chef de Roscosmos de l’époque, Dmitri Rogozine).

Pendant son séjour au laboratoire orbital, Artemyev a participé à certaines sorties dans l’espace (également appelées activités extravéhiculaires – EVA). L’une d’elles, qui a eu lieu le 17 août, a été arrêtée en raison de problèmes avec son costume.

Il a été commandant de l’ISS du 4 mai au 28 septembre, date à laquelle il a passé le relais à Samantha Cristoforetti de l’Agence spatiale européenne (ESA), qui est devenue la première femme européenne à assumer ce rôle.

