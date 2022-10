Des milliers de méduses « campent » sur la plage aux États-Unis

La semaine dernière, des milliers de méduses de type boulet de canon (Stomolophus meleagris) ont été vus regroupés le long d’une partie de la côte de la Caroline du Nord, aux États-Unis, dans une sorte de « jamboree » (nom donné aux grands camps de scouts et d’éclaireuses). les gardes du Côte nationale du cap Hatterasune forêt liée au National Park Service (NPS), a enregistré le spectacle et l’a partagé dans un post Facebook.

Pesant environ 450 grammes et mesurant environ 24 centimètres de diamètre, cette espèce entassée est l’un des types de méduses les plus courants le long de la côte sud-est du pays, selon le Georgia Department of Natural Resources.

Ces animaux sont généralement observés sur la côte est de l’Amérique du Nord, mais ils peuvent également être trouvés entre la Nouvelle-Angleterre et le Brésil, ainsi que dans l’océan Pacifique.

« Les méduses dépendent des vents et des courants pour nager. Les températures de l’eau plus froides, les vents et les courants peuvent tous jouer un rôle dans le nettoyage de leur corps sur terre », indique le message.

De tels lavages massifs de méduses peuvent se produire après la floraison des méduses, au cours de laquelle la population locale augmente de manière absurde après un certain temps. boom en reproduction.

L' »assemblage » de méduses boulet de canon a eu lieu le long de la bordure nord de l’île d’Ocracoke, qui fait partie de l’archipel des Outer Banks. L’apparition soudaine et massive de ces grosses bulles molles et sans dard coïncide avec la saison de frai du tambour rouge (Sciaenops ocellatus), une espèce de poisson d’eau salée dont les larves sont la nourriture préférée des méduses.

D’après le site Semaine de l’actualitéSi elles sont dérangées, les méduses boulet de canon peuvent expulser un mucus rempli de toxines, qui nuit aux petits poissons dans les environs immédiats et éloigne la plupart de leurs prédateurs. Ces toxines sont également capables de causer des problèmes cardiaques chez l’homme, bien que ce ne soit pas aussi courant, ainsi que de nuire aux yeux et d’irriter la peau.

