L’explosion d’un gazoduc russe crée un cratère de 50 mètres ; Voir

Les dégâts causés par l’explosion sur le pipeline Nord Strem 1 étaient laids. Une vidéo publiée mardi (18) montre un cratère de 50 mètres qui a éclaté dans la structure le 26 septembre et endommagé le système qui traverse la mer Baltique et transporte du gaz vers l’Allemagne.

Les images ont été réalisées à l’aide de robots de la société Blueye Robotics, basée en Norvège et ont été publiées par le journal allemand « Expressen ». Dans la publication, le véhicule explique qu’une caméra sous-marine a révélé le niveau de dommages causés au gazoduc, qui, selon les estimations de l’administrateur Gasprom, pourraient prendre environ un an à réparer.

« A 80 mètres sous la surface de la mer Baltique, l’Expressen filme les pipelines rompus sur Nord Stream 1. Notre caméra sous-marine documente de longues déchirures dans le fond marin avant de heurter le tuyau en acier renforcé de béton », indique la publication accompagnant la vidéo.

Jusque-là, il n’y avait pas d’images de l’explosion du gazoduc, seulement le méthane s’échappant dans l’océan. L’affaire fait l’objet d’une enquête par les autorités suédoises et danoises et les soupçons de sabotage par Nord Stream, qui ont été révélés avec la guerre en Ukraine.

Le méthane est un gaz à effet de serre très nocif pour le climat qui est beaucoup plus puissant que le dioxyde de carbone malgré sa durée de vie plus courte. Des fuites dans les gazoducs Nord Stream 1 et 2, qui transportent le gaz naturel de la Russie vers les pays de l’Union européenne à travers la mer Baltique, ont provoqué un énorme nuage de méthane très concentré.

Le nuage de méthane a été détecté cette semaine grâce à une analyse d’images satellites par des chercheurs associés à l’Observatoire international des émissions de méthane (IMEO) du PNUE, ont indiqué les Nations Unies.

« C’est très grave, probablement le plus grand événement d’émission jamais détecté », a déclaré Manfredi Caltagirone, directeur par intérim de l’IMEO pour le PNUE, à l’agence de presse Reuters. « Ce n’est pas utile à un moment où nous devons absolument réduire les émissions », a-t-il déclaré (comprendre).

