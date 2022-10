La NASA étudiera les mutations des plantes dans l’espace ; rencontrer les expériences

Prévue pour le lancement le mois prochain, la 18e mission commerciale de réapprovisionnement de Northrop Grumman vers la Station spatiale internationale (ISS) sous contrat avec la NASA porte sur une variété d’enquêtes scientifiques. Parmi les expériences figurent des sujets tels que les mutations des plantes et la structure des coulées de boue, ainsi qu’une démonstration de la technologie des caméras et des petits satellites du Japon, de l’Ouganda et du Zimbabwe.

Vaisseau spatial Cygnus, Northrop Grumman, lors d’une mission de ravitaillement de la Station spatiale internationale (ISS). Image : Images de la NASA –

Le vaisseau spatial Cygnus qui conduira ces recherches au laboratoire orbital doit décoller le premier dimanche de novembre (6), du Mid-Atlantic Regional Spaceport, au Wallops Flight Facility de l’agence, dans l’État américain de Virginie.

Ci-dessous, certaines des expériences qui seront à bord sont décrites selon une déclaration publiée par la NASA.

tissus bioprinter

Lors de son premier voyage vers l’ISS en 2019, la BioFabrication Facility (BFF) a envoyé une partie d’un ménisque imprimé en 3D (structure interne du genou) et un grand volume de cellules cardiaques humaines. Désormais, une nouvelle cargaison de la société, le BFF-Meniscus-2, sera lancée dans le laboratoire avec de nouvelles capacités pour poursuivre la recherche sur l’impression des tissus humains.

Le processeur d’expériences spatiales avancées (ADSEP), qui fait partie de l’expérience BioFabrication Facility (BFF), revient à l’ISS trois ans plus tard après des mises à niveau. Crédits : Redwire

La bio-imprimante 3D teste si la microgravité permet l’impression d’échantillons de tissus de meilleure qualité que ceux imprimés au sol. L’objectif à long terme est d’utiliser les technologies de bioimpression 3D pour aider à atténuer les pénuries d’organes pour les patients ayant besoin d’une greffe.

Évaluer l’adaptation des plantes à l’espace

Les plantes exposées à l’environnement spatial subissent des changements qui impliquent l’ajout d’informations supplémentaires à leur ADN, régulant la façon dont les gènes s’activent ou se désactivent, sans altérer la séquence d’ADN elle-même. Ce processus est connu sous le nom de changement épigénétique.

Les résultats de l’expérience Plant Habitat-03 peuvent aider à regardez si les adaptations spatiales de première génération se poursuivent ou se stabilisent dans les plantes de deuxième génération. Crédits : Anna-Lisa Paul

Selon la NASA, l’expérience Plant Habitat-03 a été conçue pour évaluer si de telles adaptations dans une génération de plantes cultivées dans l’espace peuvent être transférées à la génération suivante. L’objectif à long terme de l’enquête est de comprendre comment l’épigénétique peut contribuer aux stratégies d’adaptation que les plantes utilisent dans l’espace et, finalement, de développer des plantes mieux adaptées à une utilisation dans de futures missions pour fournir de la nourriture et d’autres services.

Mélanges d’écoulement de boue

Le changement climatique et le réchauffement climatique contribuent à l’augmentation des incendies de forêt. Les produits chimiques générés par les incendies de plantes créent une fine couche de sol qui repousse l’eau de pluie. La pluie corrode alors le sol et peut se transformer en coulées de boue catastrophiques qui entraînent de lourdes roches et des débris vers le bas, causant des dommages importants aux infrastructures, aux bassins versants et à la vie humaine.

Une expérience appelée Post-Mud Microstructure (TangoLab Mission-28) vise à évaluer la composition de ces coulées de boue, qui comprennent du sable, de l’eau et de l’air emprisonné. Mais pourquoi dans l’espace ?

« La gravité joue un rôle crucial dans le processus, propulsant l’air vers le haut et hors du mélange de particules vers le fond de l’eau », a déclaré Ingrid Tomac, professeure adjointe au Département d’ingénierie structurelle de l’Université de Californie à San Diego. « La suppression de la gravité pourrait donc fournir des informations sur la dynamique de la structure interne de ces mélanges eau-air et une base de référence pour leur comportement. »

Selon Tomac, les résultats de la recherche pourraient améliorer notre compréhension des mécanismes fondamentaux qui régissent le mouvement des débris après un incendie, y compris la façon dont les coulées de boue emprisonnent les bulles d’air et peuvent transporter de lourdes roches.

Cette enquête pourrait également aider à développer et à valider des équations fondamentales pour modéliser et prédire la propagation et la vitesse des coulées de débris et leurs effets sur les habitations, les infrastructures et les obstacles naturels.

Développement de cellules ovariennes en microgravité

Coordonnée par l’Agence spatiale italienne (ASI), l’expérience OVOSPACE examine l’effet de la microgravité sur les cultures de cellules bovines, une recherche qui pourrait améliorer les traitements de fertilité sur Terre et aider à préparer la future colonisation humaine dans l’espace.

Le chercheur principal Mariano Bizzarri, du Département de médecine expérimentale de l’Université Sapienza de Rome, explique que vivre pendant des périodes prolongées dans la gravité réduite de la Lune ou de Mars peut nuire à la fertilité.

« Cela menace l’objectif d’établir des colonies permanentes ou étendues au-delà de la Terre », déclare Bizzari. « La dérégulation des fonctions reproductives peut également poser des risques supplémentaires pour la santé. Nos résultats pourraient améliorer la compréhension du développement des œufs et identifier des cibles pour des contre-mesures et des traitements afin de protéger le potentiel de reproduction dans les missions spatiales. Cette recherche pourrait également soutenir le développement de traitements pour améliorer ou restaurer la fertilité des personnes sur Terre.

Lire la suite:

La NASA lance les premiers satellites depuis l’Ouganda et le Zimbabwe

Le vaisseau spatial Cygnus embarquera également BIRDS-5, une constellation de CubeSats composée d’équipements : PEARLAFRICASAT-1, le premier satellite développé par l’Ouganda, ZIMSAT-1, le premier du Zimbabwe, et TAKA, un satellite du Japon.

L’équipe du Zimbabwe BIRDS-5 effectue des tests de vibration pour leur CubeSat qui sera déployé sur la station spatiale. Crédits : BIRDS-5

Selon la NASA, BIRDS-5 effectuera des observations multispectrales de la Terre et utilisera un instrument de mesure électronique à haute énergie pour collecter des données statistiques qui pourraient aider à distinguer le sol nu des forêts et des terres agricoles et éventuellement indiquer la qualité de la croissance des cultures. . Cela pourrait aider à soutenir les citoyens ougandais et zimbabwéens.

En tant que projet universitaire transfrontalier, BIRDS offre aux étudiants des pays en développement des connaissances pratiques sur les satellites, jetant ainsi les bases de projets de technologie spatiale similaires dans leur pays d’origine.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !