Une nouvelle espèce d’escargot découverte dans les profondeurs du Pacifique

Aussi connue sous le nom de fosse d’Atacama, la fosse Pérou-Chili est une dépression océanique dans le Pacifique oriental, à environ 160 km au large des côtes des deux pays qui la nomment. Avec près de six kilomètres de longueur et une largeur moyenne de 64 kilomètres, cette tranchée atteint une profondeur de plus de huit mille mètres. Et c’est là que vit la dernière espèce de poisson escargot découverte par la science.

Une caméra immergée à plus de sept kilomètres de profondeur a capturé des images d’une nouvelle espèce de poisson escargot. Crédits : Linley, TD, Gerringer, ME, Ritchie, H. et al.

Une équipe internationale de scientifiques a déployé des sondes en chute libre dans la région, dans le but d’étudier les créatures qui peuplent les profondeurs de l’océan. Avec cela, ils ont pu capturer des images de trois variétés de ce type de poisson.

Selon une déclaration de l’Université de Newcastle en Angleterre, qui a mené la recherche, publiée ce mois-ci dans la revue scientifique Biodiversité marinel’immense tranchée a été choisie comme site d’étude pour deux raisons principales : elle longe la côte ouest de l’Amérique du Sud et a une profondeur similaire à la hauteur de la cordillère des Andes.

Les sondes contenaient des friandises pour attirer les animaux, permettant de les enregistrer sur caméra. « L’appareil photo était en acier inoxydable et en verre saphir », explique Thom Linley, auteur principal de l’étude.

Avec l’équipement, l’équipe de Linley a pu identifier trois espèces d’escargots dans la zone hadale, qui s’étend de 6 000 mètres jusqu’au fond de l’océan. Parmi eux se trouvait une ère complètement nouvelle. « Je trouve cette famille de poissons absolument fascinante. Ils ne ressemblent en rien à ce que nous attendons d’un poisson en haute mer, et j’aime montrer aux gens que les poissons les plus profonds du monde sont vraiment beaux. Dans la vidéo ci-dessous, le moment où l’espèce est trouvée :

Selon Linley, un petit poisson bleu observé entre six et 7,6 km de profondeur avait des caractéristiques différentes de celles trouvées chez les autres, comme de grands yeux et une forte coloration bleue. Grâce à la tomodensitométrie (micro-CT), les scientifiques ont pu déterminer leur position dans la famille des poissons escargots.

L’espèce a été nommée paraliparis seltiétant que Selti dérive de la langue éteinte Kunza, utilisée par les peuples autochtones du désert d’Atacama, et indique bleu. Le nom du genre, paraliparisest d’origine grecque (avec « para » signifiant « côté de », et « liparis », gras).

Les scientifiques ont évalué les images et déterminé que cet escargot appartient à une nouvelle espèce, principalement en raison de sa forte coloration bleue et de ses grands yeux. Crédits : Linley, TD, Gerringer, ME, Ritchie, H. et al.

« Cette espèce nous offre une opportunité fantastique d’explorer ce qui permet aux poissons de vivre si profondément », déclare Linley, qui pense que l’animal a peut-être évolué à partir des espèces adaptées au froid de l’océan Austral.

Ce petit poisson bleu ouvre de nouvelles questions sur la relation entre le froid et l’adaptation aux hautes pressions et donne une nouvelle possibilité de comprendre comment les créatures les plus diverses parviennent à survivre dans les zones abyssales.

