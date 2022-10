Que sont les nébuleuses ?

Parmi les composants les plus fascinants de ce grand mystère qu’est l’univers figurent les nébuleuses. Nous divulguons souvent, ici à Apparence numérique, des nouvelles liées à ces régions du cosmos. Mais que sont-ils, en fait ?

La nébuleuse Carina, remplie d’étoiles jeunes et en formation, a été l’une des premières cibles scientifiques du télescope spatial James Webb. Image : NASA/Divulgation

Formées principalement de poussières et de gaz cosmiques, tels que l’hydrogène (environ 75 %) et l’hélium (environ 25 %), les nébuleuses sont essentiellement de gros nuages ​​dispersés dans l’espace interstellaire (les zones entre les étoiles). Pendant de nombreux siècles, elles ont été considérées comme des galaxies, jusqu’à ce que l’évolution des études d’astronomie réussisse à les catégoriser séparément.

Certaines d’entre elles sont nées de l’explosion d’étoiles massives en fin de vie. Cette explosion, appelée supernova, éjecte de la matière stellaire dans toutes les directions, donnant naissance à une ou plusieurs nébuleuses, qui peuvent avoir différentes formes et tailles.

Ils peuvent également provenir de la simple agglutination d’atomes provoquée par l’action de la gravité. Bien qu’ils soient « dilués » dans l’espace, les atomes d’hydrogène et d’hélium peuvent éventuellement s’attirer par la force gravitationnelle.

Puis, un noyau formé par ces particules, petit à petit, commence à atteindre des températures et des pressions suffisamment élevées pour provoquer des fusions entre atomes. Ces fusions, à leur tour, émettent des ondes électromagnétiques capables d’exciter la masse de gaz environnante, qui déclenche alors un rayonnement électromagnétique aux longueurs d’onde visibles.

Ce processus finit par former de nouvelles étoiles, d’où le concept selon lequel les nébuleuses sont des « pépinières stellaires ».

Est-ce ou non vraiment fascinant – et poétique – de penser que des nébuleuses peuvent naître de la mort d’une étoile et être aussi les matrices d’autres ? C’est comme s’ils pouvaient servir à la fois de tombeau et de matrice, quelque chose d’absolument incroyable.

types de nébuleuses

L’apparence des nébuleuses est assez variable, en fonction de la température, de la densité et de leur distribution de matière. Les types principaux sont :

nébuleuses à émission ;

nébuleuses à réflexion;

nébuleuses sombres ;

nébuleuses planétaires.

nébuleuses à émission

Les nébuleuses à émission sont de grandes masses de gaz excitées par des températures élevées. Ce type a normalement un noyau chaud qui émet un rayonnement ultraviolet, responsable de l’agitation des parties plus froides du gaz qui, une fois refroidies, émettent de la lumière visible. Parce qu’ils sont essentiellement composés d’hydrogène, ils ont une couleur rougeâtre typique de ce gaz. Ce sont les nébuleuses les plus visibles du ciel nocturne.

La nébuleuse Oméga, également connue sous le nom de nébuleuse du Cygne, est une région de la constellation du Sagittaire. Image : NASA

Un exemple est la nébuleuse Oméga (ou nébuleuse du Cygne), qui se trouve à près de 6 000 années-lumière de la Terre. D’un diamètre moyen de 15 années-lumière, elle abrite un amas de 35 étoiles.

nébuleuses à réflexion

Contrairement au type présenté ci-dessus, les nébuleuses à réflexion (également appelées diffuses) n’émettent pas de quantités significatives de lumière visible, mais brillent car elles reflètent la luminosité des étoiles proches. Il est courant qu’elles se forment au voisinage des nébuleuses à émission.

La plupart du temps, ils ont un aspect bleuté, dû à la diffusion de la lumière bleue, qui se reflète plus facilement dans la poussière cosmique en raison de sa longueur d’onde. Les nébuleuses à réflexion les plus intenses reflètent la luminosité des étoiles de type B, qui, bien qu’assez lumineuses, ne sont pas aussi chaudes que les étoiles de type O, capables d’ioniser l’hydrogène du nuage.

En eux, il est courant de trouver des traces d’éléments plus lourds, tels que le carbone et le fer.

La nébuleuse NGC-1999, située à 1 400 années-lumière de la Terre dans la constellation d’Orion, est une nébuleuse à réflexion. Image : Tragoolchitr Jittasaiyapan –

Située dans la constellation d’Orion, à environ 1 400 années-lumière de la Terre, NGC-1999 est considérée comme une nébuleuse par réflexion, qui brille de la lumière de l’étoile variable V380 Orionis, de 3,5 masses solaires.

nébuleuses sombres

Les nébuleuses sombres sont des nuages ​​​​opaques qui n’émettent aucun rayonnement visible et ne sont pas éclairés par des étoiles, mais bloquent la lumière des objets lumineux derrière eux. Pour cette raison, ils sont très évidents lorsqu’ils apparaissent devant l’émission ou une région riche en étoiles.

Comme les nébuleuses à émission et à réflexion, les nébuleuses sombres sont des sources d’émissions infrarouges, principalement dues à la présence de poussières à l’intérieur. Ils ont des températures qui permettent la formation de molécules d’hydrogène, donnant naissance à de nouvelles étoiles. Les observateurs du ciel nocturne les voient comme des formes sombres irrégulières.

Une image spectaculaire de la nébuleuse de la tête de cheval, un exemple de nébuleuse sombre. Crédits : Giuseppe Carmine Iaffaldano ; Traitement : Roberto Colombari/NASA

L’une des plus célèbres est la nébuleuse de la tête de cheval, qui fait également partie de la constellation d’Orion. Son nom est lié à sa forme caractéristique qui ressemble à un cheval.

nébuleuses planétaires

D’autres nébuleuses correspondent au type planétaire, qui implique une étoile de faible masse entrant dans les dernières étapes de sa vie. Dans ce scénario, les étoiles entrent dans leur phase de géante rouge. Ces étoiles ne sont pas assez massives pour produire des supernovae, donc à la fin de leur vie, elles commencent à fusionner l’élément hélium dans leur noyau, donnant naissance à des atomes de carbone et d’oxygène. Lorsqu’ils perdent suffisamment de matière, leur température s’élève et le rayonnement UV émis ionise la matière environnante qu’ils ont éjectée.

Ce type joue un rôle fondamental dans l’enrichissement galactique : sa présence produit des atomes plus lourds, essentiels à la formation de minéraux et d’autres molécules.

Nébuleuse de l’Anneau, située à deux mille années-lumière de la Terre. Crédits : NASA, ESA, Hubble Legacy Archive ; Compositeur : Giuseppe Donatiello

Cette classe contient la sous-classe connue sous le nom de nébuleuse protoplanétaire (PPN), qui s’applique aux objets astronomiques qui connaissent un épisode de courte durée dans l’évolution d’une étoile. Il s’agit de la phase rapide qui se produit entre la branche géante asymptotique tardive (LAGB) et la phase suivante de la nébuleuse planétaire (PN).

Cette image de la nébuleuse Cat’s Eye a été réalisée en combinant les données de l’observatoire Chandra de la NASA et du télescope spatial Hubble. Crédits : Radiographie : NASA/UIUC/Y.Chu et al., Optique : NASA/HST

Des exemples de nébuleuses planétaires sont : la nébuleuse de l’anneau, située dans la constellation de la Lyre (à deux mille années-lumière de la Terre), et la nébuleuse de l’œil de chat, qui se trouve dans la constellation de Draco (à un peu plus de trois mille années-lumière de nous).

Sources: Éducation mondiale / Univers aujourd’hui

