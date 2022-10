Des outils vieux de 500 000 ans découverts dans une grotte en Europe

Les outils préhistoriques trouvés dans la grotte de Tunel Wielki à Małopolska, en Pologne, il y a 50 ans sont les plus anciens jamais identifiés dans la région. Les instruments sont estimés avoir entre 450 000 et 550 000 ans, ce qui crée un nouveau précédent pour l’origine des êtres humains sur le continent.

À partir de ces nouvelles données, les scientifiques pourront en savoir encore plus sur les êtres humains qui ont vécu dans la région, comment leur survie s’est déroulée, des habitudes et de la résidence aux problèmes migratoires en Europe centrale pendant la préhistoire.

Lire la suite:

D’après les dates mesurées, elles n’étaient probablement pas homo sapiens qui a créé ces outils. On croit que le homo heidelbergensisune espèce disparue d’être humain, considérée comme le dernier ancêtre commun des Néandertaliens et des humains modernes, est celle qui fabriquait les instruments.

Il est important de noter que cette région, à l’époque où elle était habitée par cette espèce d’être humain, avait un climat différent de celui que l’on trouve aujourd’hui. Les chercheurs soulignent que les conditions météorologiques étaient beaucoup plus sévères, ce qui a nécessité d’importants ajustements physiques et culturels.

Premiers indices sur la colonisation des grottes polonaises

Dans une interview avec Sicence, l’archéologue Małgorzata Kot, de l’Université de Varsovie, a déclaré qu’à partir de ces données « nous pouvons examiner les limites des possibilités de survie d’Homo heidelbergensis et, ainsi, observer comment il s’est adapté à ces conditions défavorables ».

La grotte de Tunel Wielki a été fouillée pour la première fois en 1960, mais ce n’est qu’en 2016 que les archéologues ont découvert des couches de matériaux datant de l’Holocône, il y a environ 11 700 ans, et du Paléolithique moyen, qui s’étend jusqu’à il y a 40 000 ans.

Image : Grotte de Tunel Wielki, où les fragments d’os et les instruments ont été trouvés. Crédits : Miron Bogacki/Université de Varsovie

En comparant les nouvelles découvertes dans la grotte avec ses recherches, l’archéologue Claudio Berto de l’Université de Varsovie a pensé qu’elles étaient en contradiction avec ce qu’il observait. Selon Berto, les ossements d’animaux récupérés sur le site qu’il estime avoir plus de 40 000 ans.

Cette inadéquation des données a incité Kot et son équipe à retourner dans la grotte en 2018. Ils ont rouvert et examiné attentivement les différentes couches de matériaux qui s’étaient accumulées au fil des ans. De plus, plus de matériel osseux a été collecté pour analyse.

De nouveaux instruments découverts

La nouvelle recherche a indiqué que dans les couches supérieures, en effet, il y avait des os d’animaux qui vivaient au Pléistocène supérieur et à l’Holocène, cependant, la couche inférieure était clairement plus ancienne et contenait des os de plusieurs espèces qui vivaient il y a un demi-million d’années. Parmi eux, les suivants se distinguent : le jaguar européen, Panthera gombaszoegensis ; le loup de mosbach, ancêtre des loups gris modernes, Canis mosbachensis ; et l’ours de Deninger, Ursus deningeri.

C’est dans cette couche d’os que les chercheurs ont vu des preuves de bosses de pierre et de moules d’outils. Il y avait aussi des outils finis, comme des couteaux. C’est avec ce matériel que les scientifiques sont arrivés à la conclusion que l’âge des instruments et des os étaient similaires. Kot a déclaré qu ‘ »ils ont confirmé l’arrangement des couches décrit par les chercheurs il y a un demi-siècle ».

On s’attend à ce que la prochaine étape de l’équipe soit dirigée vers la recherche d’ossements d’Homo heidelbergensis, pour confirmer les hypothèses de colonisation, d’habitation et de migration de cette espèce d’être humain.

