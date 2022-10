Les astronomes enregistrent la sonde Lucy lors de sa première approche de la Terre

Dimanche dernier (16), Lucy Probe de la NASA a effectué sa première assistance gravitationnelle avec la Terre. Comme la sonde s’est approchée très près de notre planète lors de cette manœuvre, son passage peut être enregistré depuis l’Australie et l’Amérique du Nord.

L’un des enregistrements les plus intéressants a été réalisé par Scoot Tilley, un radioamateur et radioastronome canadien. Dans son log, posté sur Twitter, il est possible de voir la sonde sortir de l’ombre de la Terre au centre de la vidéo. A côté, et plus lumineux, apparaît également un corps de fusée Atlas 2A Centaur, lancé en 1999.

Aux premières heures du lundi (17), la sonde a également été enregistrée par l’astronome anglais Nick James. Au moment de l’enregistrement, Lucy était déjà la plus éloignée de la Terre, à environ 315 000 kilomètres, et elle n’a donc été enregistrée que comme un point faible entre les étoiles.

Depuis son lancement il y a un an, également le 16 octobre, Lucy opère en mode croisière en orbite autour du Soleil. En mode croisière, ses instruments scientifiques restent éteints, ce qui confère à Lucy une autonomie substantielle. L’objectif de la mission est d’explorer les astéroïdes troyens de Jupiter à partir de 2025, mais pour cela, il faut envoyer Lucy sur une orbite à 600 millions de kilomètres de l’orbite terrestre. Cela n’est possible que grâce à des assists gravitationnels, comme celui effectué dimanche dernier.

Dans une assistance gravitationnelle, le vaisseau spatial s’approche d’un corps massif, tel que la Terre, et lors des interactions gravitationnelles entre les deux corps, un transfert d’énergie cinétique se produit. Dans le cas de l’assistance gravitationnelle Lucy de ce week-end, le vaisseau spatial a gagné de l’énergie cinétique et va maintenant se déplacer vers une orbite plus éloignée, avec une période de 2 ans.

La sonde Lucy de la NASA

En décembre 2024, Lucy repassera par la Terre et effectuera sa deuxième assistance gravitationnelle qui devrait définitivement la mettre sur la voie du point de Lagrange L4 du système Soleil-Jupiter, où elle devrait arriver en 2027 pour explorer ses premiers astéroïdes troyens. Avant cela, en 2025, il survolera l’astéroïde (52246) Donaldjohansen, à environ 4 km et qui se situe dans la ceinture principale d’astéroïdes.

Pour assurer une bonne approche de la Terre, Lucy a effectué plusieurs manœuvres de correction pour placer l’engin spatial sur une trajectoire aussi proche que possible de la Terre. Le 10 octobre, la NASA a publié les détails de cette approche, ce qui a permis aux astronomes d’enregistrer son passage.

