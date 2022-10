Elon Musk dit que SpaceX « procède très prudemment » aux tests de vaisseaux spatiaux

SpaceX ne se précipite pas pour mettre sa fusée Starship en orbite. Ce vol d’essai orbital historique impliquera probablement le Booster 7 et le Ship 24, des véhicules prototypes qui ont été empilés la semaine dernière au sommet de la rampe de lancement orbitale de Starbase, l’installation de SpaceX dans le sud du Texas.

La société spatiale d’Elon Musk a déjà effectué plusieurs tests sur Booster 7 et Ship 24, mais on attend plus du duo Starship avant qu’ils ne puissent voler.

« Nous procédons avec beaucoup de prudence. S’il y a un RUD* dans le bloc, la progression du vaisseau sera retardée d’environ six mois », a tweeté Elon Musk dimanche.

SpaceX a déjà effectué de brefs tests de « feu statique » avec le Ship 24 et le Booster 7, en allumant leurs moteurs Raptor tout en maintenant les véhicules ancrés au sol. La société a enflammé les six Raptors du Ship 24 simultanément.

Mais les tirs statiques du Booster 7 n’ont engagé qu’une poignée des 33 Raptors du véhicule à la fois. Et aucun de ses allumages ne s’est produit alors que le vaisseau 24 était dessus.

Les prochaines semaines verront probablement une variété de tests mettant en vedette la pile complète de Starships. Les tests de carburant ouvriront la voie à des incendies statiques de plus en plus ambitieux, qui aboutiront probablement à la mise à feu complète de 33 moteurs Booster 7.

Le prochain vol d’essai orbital enverra une fois le vaisseau spatial 24 autour de la Terre, se terminant par un crash sur l’île hawaïenne de Kauai (Booster 7 s’écrasera peu après le décollage, faisant ses propres vagues dans le golfe du Mexique au large des côtes du Texas).

Elon Musk s’est dit confiant que la mission pourrait être lancée dès le mois prochain. Mais SpaceX n’est pas soumis à un calendrier aussi « agressif », comme le tweet de dimanche l’indique clairement.

*RUD est l’abréviation de « démontage rapide non programmé » ou « démontage rapide non programmé ».

Via Space.com

Image en vedette : Divulgation/SpaceX

