Deux anciens astronautes de la NASA meurent en un jour

Le monde a perdu, en l’espace d’une journée, deux anciens astronautes. Ce lundi (17), Jim McDivitt, qui a dirigé les missions Gemini 4 et Apollo 9, est décédé à l’âge de 93 ans, tandis que Lodewijk van den Berg, le premier astronaute néerlandais, est parti dimanche (16) à l’âge de 90 ans.

McDivitt a commencé à la NASA en 1962 et a été membre du deuxième groupe d’astronautes de l’agence. Parmi ses coéquipiers figuraient Neil Armstrong, Jim Lovell et Ed White, ce dernier également avec McDivitt sur Gemini 4.

Gemini 4 était une mission connue aujourd’hui comme la première mission américaine à effectuer une activité extravéhiculaire (EVA), également connue sous le nom de sortie dans l’espace. C’était 23 minutes dans l’Espace, mais les Russes ont été les premiers à réaliser un tel exploit.

Dans une interview réalisée en 1999, McDivitt a donné des détails sur la mission. « Le vol a été initialement mis en place pour être pratiquement une expérience médicale – un vol long-courrier. »

«Nous n’avons jamais eu de vol de plus de (34) heures et il n’y avait pas de vols russes jusque-là très longs, il y a donc eu beaucoup d’expérimentations médicales à ce sujet – des tests et diverses autres conneries. Et puis quelques expériences scientifiques. Mais la plupart du temps, c’était les quatre jours, que nous allions y arriver ou non », a-t-il déclaré à la NASA.

James McDivitt (Image : NASA)

Van den Berg ne serait pas astronaute

Alors que McDivitt avait l’intention de devenir astronaute, van den Berg ne l’était pas. À l’époque, ingénieur chimiste de 53 ans, son chemin vers l’espace est venu après que la NASA a invité des organisations commerciales et de recherche à faire des expériences à bord de la navette spatiale.

Plus précisément, la NASA se préparait à piloter le Vapor Crystal Growth System, une charge utile conçue par van den Berg et ses collègues d’EG&G Energy Measurements de Goleta, en Californie, pour faire progresser la préparation de matériaux cristallins.

L’expérience de 137 heures, qui impliquait la croissance d’un cristal d’iodure mercurique, a nécessité que quelqu’un surveille la progression du cristal à bord de la navette spatiale.

« La NASA a décidé à un moment donné qu’il était plus rentable de former un scientifique qui connaît les tenants et les aboutissants de la croissance des cristaux pour devenir un astronaute que de prendre un astronaute et d’essayer de former cette personne dans toutes les sciences classiques et ainsi de suite », van a déclaré den Berg dans le TEDx Talk 2011.

La NASA a demandé à EG&G de lister les candidats pour piloter l’expérience. Pour plaisanter, le chef du laboratoire a ajouté van den Berg à la liste.

Ludwijk van den Berg (Image : NASA)

« La NASA est venue et m’a dit : ‘Êtes-vous intéressé à faire ça ?’ Et au début, j’ai dit : ‘Oh, pourquoi pas ?’ Laissez-moi mettre mon « chapeau » sur le groupe qu’ils vont sélectionner, (mais) je suis si vieux et j’ai de mauvais yeux et donc avec ce ou le premier tour de sélection, je suis éliminé », a déclaré van den Berg . « Au moins, cela fait bonne impression à la NASA que je suis intéressé. »

Au final, seul van den Berg n’a pas été éliminé. Même après avoir passé un examen physique très approfondi, il était toujours en lice et a fini par devenir le premier choix de la NASA pour voler en tant que spécialiste de la charge utile.

Le 29 avril 1985, van den Berg a décollé en tant que l’un des sept membres d’équipage du STS-51B aux commandes de la navette spatiale Challenger.

Le vol a marqué le premier lancement d’un module scientifique Spacelab entièrement opérationnel, fourni par l’ESA (Agence spatiale européenne).

