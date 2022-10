Les Néandertaliens et les Homo sapiens ont vécu ensemble pendant des milliers d’années

Des recherches récentes montrent que l’Homo sapiens et les Néandertaliens ont coexisté pendant une période allant jusqu’à 2 900 ans. Des preuves génétiques avaient déjà indiqué la présence d’ADN de Néandertal chez les humains modernes, ce qui indique qu’ils ont non seulement coexisté, mais aussi procréé.

Malgré cela, l’équipe de recherche n’a fourni aucune preuve que les humains interagissaient directement avec les Néandertaliens il y a environ 42 000 ans. Le paléogénéticien suédois Svante Paabo, lauréat du prix Nobel de médecine 2022, est l’un de ceux qui corroborent la preuve que les gens du monde entier possèdent un certain pourcentage d’ADN de Néandertal.

Le doctorant Igor Dakovic, de l’Université de Leiden, a déclaré que les hommes et les Néandertaliens « se sont réunis et intégrés en Europe », cependant, il n’y a toujours aucun indice sur la façon dont cela s’est produit et s’est développé au cours des années de coexistence. Au fil du temps, la plus grande population d’homo sapiens a fini par « avaler » le patrimoine génétique transmis par les Néandertaliens.

Certaines maquettes réalisées à partir de fossiles désignent la France et le nord de l’Espagne comme lieux de rencontre et d’habitation de ces deux espèces humaines. L’équipe a analysé la date de 56 artefacts, tels que des os et des couteaux en pierre qui auraient été fabriqués par les derniers Néandertaliens de la région.

Les Néandertaliens sont parmi nous

Djakovic a déclaré qu’il avait également utilisé la modélisation bayésienne dans cette recherche. Cette approche peut fournir des estimations linéaires idéales qui déterminent quand les derniers Néandertaliens ont vécu dans les régions. Avec ces deux méthodes, les chercheurs ont essayé de découvrir le premier ou le dernier membre d’une espèce donnée.

L’équipe estime que les Néandertaliens se sont éteints il y a entre 40 870 et 40 457 ans, et que les humains sont apparus pour la première fois il y a environ 42 500 ans. « Lorsque vous combinez cela avec ce que nous savons maintenant, vous pouvez affirmer qu’ils [neandertais] n’a jamais vraiment disparu, en un sens », déclare Djakovic.

