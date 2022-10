Un trou noir éjecte de la matière d’une étoile trois ans après l’avoir dévorée ; comprendre

Un groupe d’astronomes a détecté un trou noir expulsant mystérieusement des morceaux d’étoile après l’avoir consommé, comme l’a rapporté Apparence numérique. Cet événement inhabituel est devenu connu sous le nom d’AT2018hyz, car il a commencé en 2018, lorsque les chercheurs ont vu l’étoile capturée par le trou noir.

Ce n’est qu’après trois ans, en 2021, qu’un radiotélescope a pu capter un signal indiquant une activité inhabituelle dans l’espace. C’était exactement ce processus de « retourner » l’étoile, en morceaux. Tout indique qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé.

Lire la suite:

Certains trous noirs ont déjà été vus dévorant des étoiles avant de les « recracher », mais jusqu’à présent, on croyait que cette éjection ne se produisait que lors de l’incorporation de l’étoile. Selon le professeur d’astronomie et co-auteur de l’étude, Edo Berger, de l’Université de Harvard, les chercheurs étudient la consommation d’étoiles, également connue sous le nom d’événement d’interruption de marée (TDE), avec des radiotélescopes depuis plus d’une décennie.

« Nous constatons parfois qu’ils brillent dans les ondes radio alors qu’ils crachent de la matière lors de la consommation de l’étoile par le trou noir », a ajouté le professeur.

Trou noir éjectant de la matière stellaire à près de la moitié de la vitesse de la lumière. Crédits : Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics

Au fur et à mesure que l’étoile s’approche, la force du trou noir transforme l’étoile en « spaghetti » en étirant l’étoile couche par couche. Réduit en plasma, il accélère rapidement autour du trou noir et tourne vers l’extérieur dans un énorme jet d’énergie et de matière, qui produit un flash de lumière brillant distinct, détectable par des télescopes optiques, à rayons X et à ondes radio. Une autre caractéristique inhabituelle de ce TDE est que la lumière émise par l’étoile se déplace à 50% de la vitesse de la lumière, alors que la plupart des flux sortants de ces événements se déplacent à 10% de la même vitesse.

Les chercheurs ne savent toujours pas ce qui cause ce « retard » d’éjection. Pour savoir si la société est confrontée à quelque chose d’extraordinaire, les astronomes devront examiner d’autres TDE, supposés inactifs, pour voir s’ils produisent un nouvel événement.

« C’est la première fois que nous assistons à un délai aussi long entre la consommation d’une étoile et sa sortie », a déclaré Berger. « La prochaine étape consiste à explorer si cela se produit réellement plus régulièrement et nous n’avons tout simplement pas examiné les TDE assez tard dans leur évolution. »

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !