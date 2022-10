Pourquoi l’internet que la NASA a-t-il engagé pour la Lune 4G (et non 5G) ?

En 2020, la NASA a signé un contrat de 14 millions de dollars avec la filiale de Nokia, Bell Labs, pour développer un réseau Internet sans fil 4G LTE sur la Lune. Mais pourquoi ne pas utiliser la 5G ?

D’après le site Entreprise rapidel’explication est liée au fait qu’il existe une plus grande connaissance de l’ancienne technologie et, par conséquent, à sa fiabilité éprouvée.

Cependant, l’objectif est de passer à la 5G dès que possible. Thierry Klein, président de la recherche de solutions chez Bell Labs, rappelle que le projet a démarré « il y a quelques années », et que l’avènement de la 5G est plus récent. « La 4G, de notre point de vue, était définitivement le bon point de départ pour valider cette technologie », a déclaré l’exécutif.

Ce projet a commencé avant même le contrat établi avec l’agence spatiale américaine. En 2018, la société a signé un accord avec Vodafone Allemagne pour fournir un réseau Internet et de téléphonie mobile pour une mission privée sur la Lune. Mais PTScientists, la société qui produirait les rovers qui seraient utilisés sur le sol lunaire, a fini par faire faillite en 2019. Ainsi, la mission n’a pas décollé.

L’appel d’offres ouvert par la NASA deux ans plus tard, remporté par Bell Labs, avait pour objectif d’engager une entreprise pour établir un réseau lunaire destiné aux astronautes qui vivront et travailleront sur la Lune et sur son orbite dans le cadre du projet Artemis.

« L’installation d’équipements réseau est assez complexe, mais qu’en est-il sur la Lune ? Notre matériel sera confronté à des conditions extrêmes alors que nous construisons le premier réseau LTE/4G sur la surface lunaire pour la NASA avec Machines intuitives et Avant-poste lunaire ».

Pour Jason Mitchell, directeur des technologies avancées de communications et de navigation à la NASA, le système Internet fonctionnant dans l’espace, directement connecté à la Terre, sert bien les missions lunaires actuelles. Cependant, cela ne rentre pas dans les plans plus ambitieux de l’agence visant à étendre la présence humaine sur la Lune et plus tard sur Mars.

« Nous avons besoin d’une solution pour faire évoluer et acheminer intelligemment les données là où elles doivent aller. Autrement dit, toutes les données n’ont pas besoin de retourner sur Terre », a déclaré Mitchell.

Selon Klein, la structure initiale sera petite, de la taille d’une boîte à pizza, et s’intégrera dans un module compact et automatisé appelé Nova-C, qui est développé par Intuitive Machines. Le logiciel utilisé dans le système bénéficiera d’une protection supplémentaire pour résister aux radiations.

Dans la vidéo ci-dessus, Intuitive Machines montre une simulation d’atterrissage. L’intention est de lancer la mission IM-1 (initiales de la startup spatiale) au premier trimestre 2023.

