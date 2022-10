Fortes pluies, cyclone et fortes chaleurs : connaître les zones touchées

L’instabilité météorologique au Brésil devrait se poursuivre cette semaine. Après un cyclone extratropical qui s’est avéré orageux dans le sud du pays, un nouveau phénomène de type devrait se former et apporter un front froid et des pluies sur la région centre-ouest et sud-est. Consultez les prévisions météo pour les prochains jours.

Au sud-est, São Paulo a des risques de pluie tous les jours avec l’augmentation de la température. En début de semaine, la capitale connaît des maximales allant jusqu’à 26°C, qui devraient chuter à 22°C à l’approche du week-end. A Rio de Janeiro, les thermomètres devraient atteindre 31°C et à Belo Horizonte, 30°C, contrairement à la baisse de SP. Toutes les capitales du sud-est devraient connaître des averses massives l’après-midi cette semaine.

Lire la suite:

Selon le site Tempo, le Sud devrait également se réchauffer, mais avec beaucoup moins d’intensité que dans le Sud-Est. A Curitiba, les thermomètres doivent atteindre 20°C. La région devrait souffrir de fortes pluies principalement dans le Paraná, avec des risques de grêle et de glissements de terrain. La tempête devrait se diriger vers le Midwest et affecter le Mato Grosso do Sul.

Contrairement au Sud et au Sud-Est, le Nord-Est devrait souffrir d’un manque de pluie. Les températures élevées dominent toute la région, avec des maximums de 29°C. Le Nord devrait avoir de fortes pluies, principalement à Manaus et Boa Vista. Porto Velho, Macapá et Belém devraient avoir des journées avec un fort soleil et de la pluie l’après-midi.

À partir de jeudi (20), un cyclone extratropical commence à se former, intensifiant les précipitations dans la moitié sud du Mato Grosso do Sul, à l’extrême ouest de São Paulo, dans l’État de Paraná, à l’ouest et au nord de Santa Catarina et dans le centre-nord et le nord-ouest du Rio Grande do Sul.

Le cyclone devrait encore provoquer de fortes pluies dans l’est du Rio Grande do Sul. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a pas de prévision de commercialisable en raison du phénomène, les vents ne devraient pas dépasser 70 km/h.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !