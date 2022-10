La super fusée Ariane 6 est entièrement assemblée sur le pas de tir pour la première fois

Considéré comme la priorité absolue de 2022 pour l’Agence spatiale européenne (ESA), le lancement de la super fusée Ariane 6 pourrait être très proche de se produire. En effet, pour la première fois, le véhicule a été entièrement assemblé sur son pas de tir dans le port spatial européen de Kouru, en Guyane française, avec l’installation d’un complexe supérieur au-dessus de l’étage central et des quatre propulseurs.

Ariane 6 Super Rocket est entièrement assemblée sur le pas de tir pour la première fois. Image : ESA

Cet élément supérieur – composé de deux demi carénages et d’une maquette cargo avec l’adaptateur structurel nécessaire pour rejoindre l’étage central – a effectué le trajet de 10km depuis le bâtiment d’encapsulation jusqu’au pas de tir mercredi dernier (12).

Dans les prochaines semaines, des équipes de l’ESA, d’Ariane Group et du CNES réaliseront les liaisons mécaniques, électriques et fluidiques qui unissent le complexe véhiculaire.

Ariane 6 étant totalement intégrée à la base, des essais dits combinés valideront la fusée, le pas de tir et les systèmes électriques, fluidiques et mécaniques partagés comme un système complet. Les tests combinés comprennent des opérations de remplissage et de vidange des réservoirs qui assurent le bon déroulement des étapes de lancement, en plus d’évaluer les données de vol et le logiciel de contrôle.

Selon un communiqué de l’ESA, après les essais combinés, des essais de tirs statiques seront effectués sur les moteurs de l’étage Vulcain 2.1, incluant des tirs avortés et des tirs longs avec déconnexion.

Le directeur des Transports spatiaux de l’agence, Daniel Neuenschwander, souligne l’importance d’Ariane 6 en tant que successeur de la fusée Ariane 5 qui, depuis plus de 25 ans, assure à l’Europe un accès fiable à l’espace. « L’innovation est essentielle pour maintenir la capacité de l’Europe à atteindre l’espace avec un système de lancement totalement indépendant, compétitif et polyvalent. »

Ce mercredi (19), une conférence de presse sera donnée à 12h00 (GMT) pour détailler l’avancement de la super fusée Ariane 6, retransmise en direct sur la Web TV de l’ESA. Des représentants de l’ESA et de ses partenaires du projet Ariane 6, ArianeGroup (maître d’œuvre industriel du système), Arianespace (prestataire de services de lancement) et le CNES (responsable de la gestion du port spatial) seront présents.

Ariane 6 est un lanceur modulaire qui utilise deux ou quatre propulseurs à bande P120C, selon les besoins de la mission. Le moteur P120C a une double fonction, servant également de premier étage de la nouvelle fusée Vega-C, également de l’ESA.

