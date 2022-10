L’anneau de poussière « perdu » d’Uranus redécouvert

Près de quarante ans après le lancement de la mission Voyager 2 de la NASA, les astronomes découvrent encore de nouveaux faits sur l’anneau zêta d’Uranus. Jusqu’à présent, cette mission était la première à visiter le géant du givre. Grâce à elle, la présence d’anneaux sur Uranus a été détectée.

L’anneau zêta vu par les chercheurs à une occasion a joué un tour aux professionnels, car ils n’avaient plus été en mesure de le localiser depuis près de 20 ans. Le scientifique planétaire Matthew Hedman a déclaré que « pendant longtemps, nous avons pensé que nous n’avions que deux images de cet anneau. Cela montre qu’il y a beaucoup d’informations encore encodées dans les données de Voyager qui méritent un second regard.

Les scientifiques pensaient qu’ils avaient « raté » l’anneau le plus proche d’Uranus parce qu’il n’était visible sur aucune image individuelle. Cependant, le processeur d’image amateur Ian Regan a pu recombiner une série d’images pour que la fonctionnalité apparaisse. Selon Hedman, le processeur a été en mesure de fournir « la vue la plus complète de l’anneau zêta qui existe et nous ne savions pas qu’il figurait dans les données de Voyager depuis des décennies ».

Grâce à l’image, les chercheurs ont obtenu suffisamment d’informations pour calculer la distance entre l’anneau et Uranus – environ 37 000 kilomètres au-dessus de la planète -, et ont pu estimer sa luminosité. L’observatoire Keck à Hawaï a recueilli les premières observations de l’anneau zêta depuis Voyager 2 en 2007. Ces observations ont montré l’anneau à 40 000 kilomètres au-dessus de la planète – un peu plus loin d’Uranus que ne le montraient les observations de Voyager 2.

Image : Représentation d’Uranus et de ses anneaux. Crédits : Sebastian_Photography/

Selon les données comparées de Voyager 2 et de l’observatoire de Keck, l’emplacement de l’anneau n’a pas été pris en charge entre les études. « Quelque chose a changé dans cette bague en 20 ans. Nous ne savons toujours pas ce que c’est », a déclaré Hedman.

En plus de ce supposé écart observé, les scientifiques indiquent également qu’un signal plus fort a été détecté dans les observations de Keck. Le scientifique a déclaré que «[o anel] est devenu beaucoup plus lumineux, ce qui indique que de la poussière a été introduite dans le système à un moment donné.

De nouvelles missions ciblées pour explorer Uranus et son anneau

L’une des hypothèses soulevées est qu’Uranus aurait pu être frappée par une roche spatiale, qui s’est fragmentée en débris, et s’est installée dans l’anneau zêta. Cependant, ce qui s’est passé était probablement suffisamment dramatique pour affecter les anneaux, mais n’a pas non plus été capté par les radars des scientifiques.

Dans les prochaines années, Uranus sera à nouveau explorée. La NASA va planifier une grande mission à cet effet. Cependant, dans un premier temps, les scientifiques seront privés de données pendant quelques décennies. Heureusement, le télescope spatial James Webb aide même à observer ces anneaux d’Uranus, un espoir pour les chercheurs qui étudient cette planète.

