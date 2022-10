La créature « majestueuse » de près de trois tonnes est le plus gros poisson osseux jamais découvert

Selon une étude publiée dans Journal de biologie des poissons ce mois-ci.

Connu sous le nom de poisson-lune géant ou poisson-lune à grosse tête, l’animal, scientifiquement nommé Mola alexandrini, a été découvert en décembre 2021, flottant sans vie au large des côtes de l’île de Faial aux Açores – un archipel portugais dans l’océan Atlantique Nord.

Des chercheurs ont analysé le cadavre du poisson-lune géant découvert aux Açores. Image : Association des naturalistes de l’Atlantique

Selon une déclaration de l’Atlantic Naturalist Association, une organisation de conservation et de recherche à but non lucratif sur l’île, les autorités locales ont récupéré la lourde carcasse et l’ont amenée au port afin qu’elle puisse être correctement examinée. L’analyse a souligné que le poisson mesure environ 3,6 mètres de haut et environ 3,5 mètres de long, pesant 2 744 kg.

Les chercheurs ont également analysé le contenu de l’estomac des crapets et prélevé des échantillons de leur ADN.

« C’est un spécimen vraiment majestueux », a déclaré l’auteur principal de l’étude, José Nuno Gomes-Pereira, biologiste marin à l’Atlantic Naturalist Association, dans une interview accordée au site Web. la science en direct. « Les photos de son cadavre ne rendent pas justice à la façon dont il a dû être incroyable dans l’eau. »

selon Records du monde Guinness (le célèbre livre des records), le précédent détenteur du titre de poisson osseux le plus lourd était un autre crapet géant, pêché au Japon en 1996, qui pesait environ 2 300 kg.

Les crapets sont ainsi nommés non pas à cause de la forme de leur corps circulaire, mais parce qu’ils se prélassent au soleil à la surface de l’océan, ce qui, selon les scientifiques, est la façon dont ils récupèrent après de longues baignades dans des eaux froides et sombres à la recherche de nourriture.

Un crapet flottant à la surface de l’océan pour récupérer de l’énergie après de longues plongées dans les profondeurs à la recherche de nourriture. Image : Thomas Labriekl –

Bien que ces animaux puissent être trouvés partout dans le monde, leur nombre exact est inconnu.

En juin, des pêcheurs cambodgiens ont trouvé le poisson d’eau douce le plus lourd du monde. De l’espèce Urogymnus polylepis, la raie géante mesurait quatre mètres de long et pesait 300 kg.

