Comprendre comment la température la plus basse de l’univers a été atteinte en laboratoire

Quelle est la température la plus basse que vous puissiez imaginer ? Le taux le plus bas enregistré sur Terre était de -89,2 °C, en Antarctique. Cela peut sembler assez froid (et ça l’est), mais c’est loin d’être la température la plus basse de l’univers. À certains endroits sur la Lune, par exemple, cette mesure atteint -200 ºC.

Tel que rapporté par Apparence numérique, une équipe internationale de scientifiques a réussi à arriver à un taux encore plus bas, atteignant la température la plus basse jamais mesurée dans tout l’espace interstellaire. Des chercheurs de l’université Rice aux États-Unis et de l’université de Kyoto au Japon ont atteint, en laboratoire, une température trois milliards de fois plus froide que tout ce qui a jamais été mesuré dans le cosmos : ils étaient à un milliardième de degré d’atteindre le zéro absolu sur le Kelvin échelle, c’est-à-273,15 ºC.

Vue d’artiste des corrélations magnétiques observées avec le simulateur quantique : les différentes couleurs représentent les six états possibles de chaque atome. Crédits : K. Hazzard/Rice University/Ella Maru Studio

L’un des auteurs de l’expérience et de l’article qui la décrit, publié dans la revue Physique naturelleest le scientifique mexicain Eduardo Ibarra García Padilla qui, après avoir obtenu son doctorat à l’Université Rice, est maintenant chercheur postdoctoral en physique atomique à l’Université de Californie-Davis, également aux États-Unis.

Selon Ibarra, il existe des états de la matière qui ne sont accessibles qu’à des températures plus basses. « Atteindre ces températures et ces états nous permettra de mieux comprendre les problèmes de physique comme la supraconductivité dans les oxydes de cuivre, qui auront d’importantes applications technologiques.

Des chercheurs expliquent comment ils ont réussi à atteindre la température la plus basse de l’univers

Ibarra explique que son équipe a utilisé des lasers pour refroidir les atomes d’un élément chimique connu sous le nom d’ytterbium à des niveaux extrêmes, en appliquant des techniques de refroidissement par évaporation. « Le refroidissement par évaporation, c’est comme avoir une soupe très chaude. Ce que vous faites, c’est souffler la soupe. Avec cela, les particules les plus chaudes sont éliminées », compare-t-il. « Les expériences ont fait quelque chose de similaire : dans la première, nous avons utilisé un piège à lumière où les atomes sont piégés ; dans le second, on enlève les atomes les plus chauds pour refroidir le système.

Dans cette technique, les photons du laser sont absorbés par les atomes, les faisant atteindre un état d’énergie plus élevé. Les atomes émettent alors des photons et reviennent spontanément à leur état initial. Comme cette interaction dépend de la vitesse des atomes, et que les photons leur donnent de l’élan, répéter plusieurs fois ce cycle absorption-émission conduit au refroidissement des atomes.

Les mêmes lasers sont également utilisés pour contraindre le mouvement des atomes, en les piégeant dans des fermes optiques, des canaux lumineux 1D, 2D ou 3D, qui peuvent servir de simulateurs quantiques capables de résoudre des problèmes complexes hors de portée des ordinateurs conventionnels.

Le physicien mexicain Eduardo Ibarra García Padilla (à gauche) avec ses collègues de l’Université Rice Kaden Hazzard (au centre) et Hao-Tian Wei. Image: Université Rice

« La récompense d’avoir si froid est que la physique change vraiment. La physique commence à devenir plus mécanique quantique et vous permet de voir de nouveaux phénomènes », a déclaré le co-auteur Kaden Hazzard, du Département de physique et d’astronomie de l’Université Rice.

« Tout commence par la sublimation [conversão direta do estado sólido para o gasoso, sem passar pelo líquido] d’atomes d’ytterbium. Cette procédure est généralement effectuée par un laser de haute puissance sur un bloc solide de cet élément, provoquant l’évaporation d’une petite quantité de gaz », a expliqué Francisco José Torcal-Milla, professeur au Département de physique appliquée de l’Université de Saragosse, Espagne, dans une interview avec nouvelles de la BBC.

Selon le scientifique, une fois le gaz dilué obtenu, il est conservé dans une chambre où un vide extrême a été créé, et les atomes sont piégés par des pièges optiques, qui sont comme « une sorte de boucle faite de lumière ».

Ensuite, ces molécules gazeuses sont frappées par des faisceaux laser provenant de différentes directions. « Lorsque les photons du laser interagissent avec les atomes de gaz, qui se déplacent, il y a une décélération, ce qui abaisse leur vitesse moyenne et, par conséquent, leur température. »

L’un des sites les plus connus pour les tests à basse température est le Cold Atom Laboratory (CAL), situé sur la Station spatiale internationale (ISS), qui a l’avantage de fonctionner en microgravité. Selon Ibarra, cela n’était pas nécessaire pour les études menées cette fois.

La Station spatiale internationale abrite l’un des sites les plus connus pour les essais à basse température, le Cold Atom Laboratory (CAL). Image : Vadim Sadovski/

Ainsi, les expériences qui ont conduit à l’atteinte du record de température ont été réalisées dans le laboratoire de l’Université de Kyoto, dirigé par les scientifiques Yoshiro Takahashi et Shintaro Taie. « Nous fournissons la partie théorique et numérique de l’étude, qui nous permet de mesurer les températures auxquelles les expériences ont été réalisées », explique Ibarra.

Torcal-Milla estime qu’il serait toujours intéressant de réaliser ces expériences sur l’ISS, car, « bien que l’interaction gravitationnelle subie par les atomes individuels par rapport à la Terre soit faible, elle devient d’autant plus importante que les interactions avec le reste de l’orbite sont petites. La Terre est une « planète ».

Ibarra a expliqué que dans la nature, « il existe deux types de particules – les bosons (comme les photons dans un laser) et les fermions (comme les électrons dans un solide) – qui se comportent différemment à très basse température ».

Dans le cas des bosons, ils tombent tous à un état d’énergie minimum dans lequel ils deviennent indiscernables, dans un phénomène connu sous le nom de condensat de Bose-Einstein.

D’autre part, les fermions (particules fondamentales qui composent la matière) deviennent ce qu’on appelle un gaz ou un liquide de Fermi, capable d’escalader les murs ou même de les traverser.

Les exemples les plus connus de comportement étrange à basse température sont la supraconductivité et la superfluidité. La supraconductivité se produit lorsqu’une substance est capable de transmettre de l’électricité sans résistance. La superfluidité est la perte totale de viscosité d’une substance. Cet état de la matière peut être atteint par un liquide de Fermi à très basse température, proche du zéro absolu.

À ces températures extrêmes, presque tout gèle sauf quelques isotopes de l’hélium, qui deviennent superfluides. Dans cet état, ils peuvent escalader les parois du conteneur où ils sont stockés.

Plus la matière atteint des phases froides et exotiques

Ibarra pense que lorsque nous atteignons des températures plus basses, différentes phases exotiques de la matière peuvent émerger. Et ils peuvent avoir des propriétés magnétiques ou de transport complètement différentes de ce qui a été observé avec d’autres matériaux jusqu’à présent.

Cependant, tout est si complexe que la physique n’a toujours pas les outils nécessaires pour mesurer toutes les corrélations entre les atomes de l’expérience, ce qui indique qu’elle ne sait toujours pas exactement ce qui se passe.

Ce qu’ils ont pu regardez, c’est que les atomes ne sont ni ordonnés ni dans des motifs aléatoires, mais dans des systèmes corrélés, bien qu’il ne soit toujours pas possible d’isoler l’une de ces corrélations individuellement.

« Ces systèmes sont assez exotiques et spéciaux, mais l’espoir est qu’en les étudiant et en les comprenant, nous puissions identifier les ingrédients clés qui doivent être présents dans les vrais matériaux », a déclaré Hazzard.

Certains physiciens pensent que des corrélations exotiques comme celles-ci se produisent dans les supraconducteurs, les matériaux qui conduisent l’électricité sans résistance – ce qui indique que cette expérience pourrait aider à comprendre un mystérieux domaine inexploré du magnétisme quantique.

