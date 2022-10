Lune atteint son apogée lundi matin (17); savoir ce que cela indique

Ce lundi (17), à 7h20 (GMT), la Lune a atteint la position la plus éloignée de la Terre le long de son orbite autour de notre planète – un point appelé par les astronomes apogée.

Image : Triff – (Terre/arrière-plan) – Édition : Netcost-Security

La distance de la Lune à la Terre varie car son orbite n’est pas parfaitement circulaire – elle est légèrement ovale, traçant une trajectoire connue sous le nom d’ellipse. Comme la Lune parcourt chaque mois cette trajectoire elliptique autour de la planète, sa distance varie de 14 %, entre 356 500 km au périgée (approche maximale) et 406 700 km à l’apogée (point le plus éloigné).

Sa taille angulaire varie également du même facteur, et sa luminosité change également, bien que cela soit difficile à détecter en pratique, car les phases de la Lune changent en même temps. Ce lundi, par exemple, quelques minutes après avoir atteint son point le plus éloigné de la Terre, il a commencé la phase de décroissance décroissante – la dernière du cycle en cours, commençant un nouveau cycle (c’est-à-dire la « nouvelle » phase) le mardi (25) de la semaine prochaine. .

Selon la plateforme InTheSky.org, le temps du circuit de la Lune entre le périgée (point le plus proche), l’apogée (point le plus éloigné) et le périgée est à nouveau de 27,55 jours – une période de temps appelée mois anomaliste. C’est un peu plus long que la période orbitale de la Lune (27 322 jours).

À propos des phases de la lune

La nouvelle lune marque le début du mois dans les calendriers lunaires, comme le musulman, et dans les calendriers luni-solaires, comme le juif, l’hindou et le bouddhiste.

Lunaison : tous les 29,5 jours (en moyenne), la Lune entame un cycle lunaire, qui commence dans la nouvelle phase et se termine dans la phase décroissante. Image : Elena11 –

Une lunaison ou un cycle lunaire, comme on appelle l’intervalle de temps entre les nouvelles lunes, est subtilement variable, d’une durée moyenne de 29,5 jours. Au cours de cette période, il passe par quatre phases principales (nouvelle, croissante, pleine et décroissante), chacune durant environ sept jours.

Il y a aussi les « interphases » : croissant et croissant gibbeux (entre les phases nouvelle et pleine) et décroissant gibbeux et quart décroissant (entre les phases pleine et décroissante).

