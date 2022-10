Des robots pour surveiller une fuite de méthane dans un gazoduc russe

Après la fuite des gazoducs Nord Stream en mer Baltique, chargés de transporter le gaz méthane de la Russie vers l’Allemagne, des chercheurs de l’Université de Göteborg ont décidé d’envoyer trois robots sous-marins à des fins de surveillance.

Désormais, les appareils doivent suivre l’évolution de la chimie et de la vie dans la mer au fil du temps en raison de la libération massive de méthane. Pour ce faire, ils se déplaceront en mer et enregistreront des données sur la qualité de l’eau au cours des 15 prochaines semaines.

Ces robots ont été fournis par la Voice of the Ocean Foundation (VOTO), un organisme chargé de surveiller en permanence les océans. Depuis mars 2021, cette fondation dispose de deux planeurs dans la zone qui fonctionnent comme un observatoire. Toutes les données mesurées seront envoyées par satellite aux équipes en service.

Comme il y avait déjà beaucoup de données sur cette zone qui avaient été collectées auparavant, les chercheurs disposent d’une base comparative pour mesurer tout changement dans l’écosystème dû à l’émission de méthane.

Selon l’océanographe Bastien Queste de l’Université de Göteborg, « Le fait est que nous avons des mesures de l’eau sur une plus longue période de temps et sur une plus grande surface. Nous pouvons voir combien de temps il faut pour que le méthane disparaisse et comment le milieu aquatique réagit avec le temps. La réponse en mer est souvent retardée. Cela pourrait prendre des jours ou des semaines avant de voir un changement.

En plus de la concentration de méthane, des données sur la salinité, la température, la teneur en oxygène et la quantité de chlorophylle sont également mesurées et peuvent aider à indiquer différents scénarios concernant l’impact environnemental causé par la fuite.

Autres mesures de surveillance des gaz

Une expédition sera également menée dans les prochains jours pour tester l’exécution du vaisseau spatial sans pilote, Ran. La chercheuse polaire Anna Wåhlin a déclaré qu’elle « testera comment le grand robot sous-marin Ran se comporte dans des mers à haute densité et dans quelle mesure il peut mesurer sur des fonds riches en sédiments ».

« Cet endroit est parfait pour ça. Ran pourra également contribuer à la recherche sur les émissions de gaz car il mesure les niveaux de dioxyde de carbone et de nitrate dans l’eau », a ajouté le chercheur.

Il convient de mentionner que les dommages à l’équipement ont été détectés en septembre, et la Russie, qui enquête toujours sur ce qui s’est passé, a d’abord déclaré qu’il s’agissait d’un « acte de terrorisme international », tandis que l’Union européenne a qualifié l’épisode de « sabotage ». « .

