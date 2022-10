Une sonde capture une éclipse inhabituelle entre les lunes de Mars et de Jupiter

La sonde Mars Express de l’Agence spatiale européenne (ESA), à environ 100 millions de kilomètres de la Terre, tout en surveillant Mars, a capturé une éclipse impliquant la petite lune martienne Deimos et Jupiter avec ses quatre lunes galiléennes.

L’alignement de ces corps astronomiques a été enregistré en février 2022, dans une série de 80 images qui ont ensuite été assemblées sur film. Selon une déclaration publiée par l’ESA, « Un tel alignement est extrêmement inhabituel car Deimos doit être exactement dans le plan orbital des lunes de Jupiter pour que l’alignement ait lieu. »

La vidéo montre la lune Deimos, longue de seulement 15 kilomètres, se déplaçant lentement sur l’écran de gauche à droite. En traversant l’avion, Deimos cache la lune glacée Europe et la lune géante de Jupiter Ganymède, qui apparaissent comme de petits points en arrière-plan, semblables à des étoiles. Ensuite, Deimos couvrirait le disque de Jupiter, suivi de la lune volcanique Io ; et enfin Callisto, la deuxième plus grande de la planète Jupiter.

Reproduction : ESA/YouTube

À partir de ces observations, les scientifiques observant Mars ont pu mesurer plus précisément la position et l’orbite de Deimos. Cette vérification est plus difficile à faire depuis la Terre, car les lunes martiennes sont petites et, par conséquent, ont une faible luminosité.

L’avenir possible des lunes de Mars

Comprendre les orbites des lunes pourrait être la clé pour comprendre d’où elles viennent. On ne sait toujours pas si Deimos et Phobos, la plus grande des lunes, faisaient autrefois partie d’un corps plus grand qui s’est séparé, ou s’il s’agissait d’astéroïdes qui ont été capturés par la gravité de Mars.

Les scientifiques pensent que la caractérisation de leurs orbites permettra aux scientifiques de mieux modéliser ce qui arrivera aux lunes de Mars à l’avenir. Jusqu’à présent, on sait que Phobos se déplace lentement vers Mars. Selon les estimations des scientifiques, dans les 100 millions d’années à venir, Phobos sera si proche de Mars que sa gravité déchirera la lune en morceaux, ce qui formera un disque de débris autour de Mars.

En revanche, Deimos s’éloigne lentement de la planète rouge, et si cette tendance se poursuit, les astronomes concluent que la lune finira par échapper au contrôle gravitationnel de Mars et fera son propre chemin à travers le système solaire.

