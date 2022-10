Des vaccins à ARNm pour traiter le cancer, BioNtech vise à les rendre disponibles d’ici 2030

Selon les époux Ugur Sahin et Özlem Türeci, chef de la société allemande qui, avec Pfizer, a créé le vaccin anti Covid, la technologie peut aider le système immunitaire à détruire les cellules cancéreuses.

Les vaccins qui ciblent le cancer pourraient être disponibles avant la fin de la décennie. C’est ce qu’ont déclaré les époux Ugur Sahin et Özlem Türeci, co-fondateurs de BioNTech, la société allemande qui, avec Pfizer, a créé le vaccin révolutionnaire à ARN messager (ARNm) anti Covid. Les progrès dans le développement de la formulation directe contre le coronavirus ont quelque peu accéléré les travaux avec les vaccins à ARNm contre le cancer, qui pourraient être prêts à être utilisés chez les patients « avant 2030» Selon le professeur Sahin. Contrairement au vaccin Covid, qui transporte des instructions génétiques pour produire des protéines Spike contre lesquelles déclencher la réponse immunitaire, les vaccins contre le cancer utilisent différents antigènes de cellules cancéreuses pour cibler le système immunitaire.

BioNTech travaillait sur des vaccins à ARNm contre le cancer avant même Covid, mais pour faire face à l’urgence mondiale, la société a concentré ses efforts sur le développement de la formulation qui a changé le visage de la pandémie ainsi que l’histoire de la médecine moderne. Dans une interview avec BbcTüreci a expliqué que l’expérience acquise pendant la pandémie a permis à BionTech de produire plus rapidement des vaccins à ARNm, ainsi que de mieux comprendre comment le système immunitaire réagit à l’ARNm messager.

« L’ARNm sert de modèle et vous permet de dire au corps de fabriquer le médicament ou le vaccin … et lors de l’utilisation de l’ARNm comme vaccin, l’ARNm est un modèle qui est utilisé pour produire une « affiche recherchée » de l’ennemi – en dans ce cas, les antigènes cancéreux qui distinguent les cellules cancéreuses des cellules normales» a expliqué le professeur Türeci.

BionTech a actuellement plusieurs vaccins anticancéreux en essais cliniques, dont les plus avancés sont dirigés contre le mélanome (BNT112 et BNT122), tous deux testés dans des études de phase 2. Des essais cliniques sont également en cours pour des vaccins à ARNm contre le cancer colorectal, le carcinome épithélial non à petites cellules (NSCLC), cancer de l’ovaire et autres types de tumeurs solides. « En tant que scientifiques – ajouté Türeci -, nous sommes toujours réticents à dire que nous aurons un remède contre le cancer. Nous avons un certain nombre de découvertes et continuerons à y travailler« .