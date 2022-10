L’observatoire légendaire d’Arecibo ne sera pas reconstruit, déclare la NSF

La National Science Foundation (NSF) des États-Unis a déclaré la semaine dernière qu’elle ne reconstruirait pas l’observatoire d’Arecibo à Porto Rico. Au lieu de cela, la fondation a l’intention de construire un centre éducatif axé sur les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STEM). Un tel centre élargirait les possibilités d’éducation et de sensibilisation existantes. Il devrait ouvrir en 2023, a indiqué la NSF dans un communiqué.

La NSF sollicite des propositions pour gérer « les aspects éducation, recherche STEM et sensibilisation du centre ». L’observatoire abritait autrefois le radiotélescope le plus puissant du monde, mais il s’est effondré fin 2020.

Lire aussi

L’observatoire d’Arecibo est désactivé depuis 2020

En décembre de la même année, le gouvernement de Porto Rico a signé un décret pour allouer environ 8 millions de dollars à la reconstruction du télescope de l’observatoire d’Arecibo, qui était hors service depuis août. Cependant, le plan n’a pas abouti et maintenant, en 2022, la NSF a officialisé qu’il n’y aurait pas de reconstruction.

La plate-forme d’instruments du télescope de 305 m de l’observatoire d’Arecibo à Porto Rico est tombée du jour au lendemain. Aucun blessé n’a été signalé. La NSF travaille avec les parties prenantes pour évaluer la situation. Notre priorité absolue est de maintenir la sécurité. NSF publiera plus de détails lorsqu’ils seront confirmés. pic.twitter.com/Xjbb9hPUgD — Fondation nationale des sciences (@NSF) 1 décembre 2020

Après avoir subi deux dommages majeurs au cours de cette année, la US National Science Foundation a annoncé qu’elle mettrait hors service et démolirait le légendaire télescope. L’installation de 59 ans a accueilli des scientifiques lauréats du prix Nobel et des superproductions hollywoodiennes au fil des ans, tout en étant la deuxième plus grande installation de ce type au monde.

Son pont suspendu à l’allure futuriste et son grand dôme grégorien ont été présentés dans des films comme Contact en 1997, avec Jodie Foster, et le film de James Bond de 1995 Golden Eye.

La National Science Foundation est propriétaire de l’installation, qui est actuellement gérée par l’Université de Floride centrale et un consortium d’organisations et d’entreprises de l’île. L’observatoire est situé à environ 100 kilomètres à l’ouest de la capitale, San Juan, dans l’intérieur montagneux de Porto Rico. Il a été endommagé lors de l’ouragan Maria en 2017 et secoué par des tremblements de terre au début de 2020. Une enquête sur la cause de l’effondrement est toujours en cours.

Image : NSF/Divulgation

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !