Quel est le plus grand animal terrestre qui ait jamais vécu ?

Des créatures géantes apparaissent dans la fiction comme des monstres prêts à détruire des villes entières. Mais dans la vraie vie, c’est tout à fait différent et aucun animal qui marche sur la Terre aujourd’hui n’a la taille d’un bâtiment ou est capable d’anéantir des civilisations (sauf, peut-être, les humains d’ailleurs). Mais il était une fois une créature aux dimensions colossales. Après tout, quel est le plus gros animal terrestre qui ait jamais vécu ?

Aujourd’hui, le plus grand animal qui parcourt notre planète est l’éléphant d’Afrique, qui peut atteindre quatre mètres de haut et 10 mètres de long pour un poids allant jusqu’à sept tonnes. Mais c’est loin, très loin, de la taille que certains dinosaures avaient à l’ère jurassique. Ces créatures colossales disparues il y a des milliers d’années pourraient atteindre des tailles difficiles à comprendre pour nous.

Mais si vous pariez que le plus grand dinosaure qui ait jamais vécu était le célèbre Tyrannosaurus Rex, je suis désolé de vous informer que vous vous trompez. Bien qu’il soit le plus connu, le T-Rex est loin d’être le plus gros dinosaure, mais il a longtemps été considéré comme le plus gros carnivore, ce qui a contribué à sa réputation de « machine à tuer ». Mais même ce titre qu’il a perdu, au profit de Spinosaurus.

Le plus gros animal qui ait jamais marché sur la terre

Le titre du plus gros animal qui ait jamais marché sur Terre (à notre connaissance) appartient au Maire de Patagotitan, un dinosaure nouvellement nommé. Ce colosse, qui vivait il y a plus de 102 millions d’années, mesurait 36 ​​mètres de long et pesait plus de 69 tonnes, soit l’équivalent de 12 éléphants d’Afrique.

Maire de Patagotitan par rapport à un bus à impériale (Image : /Musée de paléontologie Egidio Feruglio

Le titre précédent appartenait à dreadnoughtusun peu plus petit que le Patagotitan. Ces dinosaures géants font partie d’une « catégorie » appelée Titanosaurus.

Maire de Patagotitan par rapport à un humain (Image : divulgation/Musée de paléontologie Egidio Feruglio

O Patagotitan a été découverte par les paléontologues José Luis Carbadillo et Diego Pol du Musée de paléontologie Egidio Feruglio. « Je peux, plus que la plupart, m’identifier à eux et à la sueur, à l’effort, à la frustration et à l’inconfort qu’ils ont ressentis alors qu’ils tentaient de collecter des os de cette taille et de cette quantité de terre pour les emmener en toute sécurité dans un musée », a commenté à l’époque Kenneth Lacovara, un paléontologue qui a participé à la découverte du dreadnoughtus.

Rappelant que c’est le plus grand animal terrestre qui ait jamais existé, mais dans l’eau, nous en avons beaucoup plus gros comme la baleine bleue, qui peut atteindre 32 mètres de long et peser 180 tonnes, étant la plus grande créature jamais enregistrée.

